L'empresa de transports Calsina Carré, amb seu a Pont de Molins, invertirà 25 milions d'euros fins al 2027 per ampliar les instal·lacions i crear un 'hub logític' amb capacitat per a uns 800 camions. Durant l'acte d'inauguració de la primera fase de 'Calsina Carré Services', la directora general de la companyia, Alba Carré, ha explicat que la voluntat és crear un centre de referència obert a tercers que ofereixi tot tipus de serveis als transportistes. L'empresa compta actualment amb unes instal·lacions de 95.000 metres quadrats i un aparcament amb capacitat per a 400 camions, 106 dels quals dotats amb totes les mesures de seguretat per acollir conductors externs. D'aquí a quatre anys, preveuen arribar als 150.000 metres quadrats.

La companyia ha inaugurat aquest dilluns la primera fase d'una intervenció que s'allargarà fins al 2027 i que permetrà doblar la capacitat actual com a aparcament de camions, a més d'ampliar la superfície i els serveis que s'hi ofereixen. Aquest 2022, la companyia ha posat seguretat a una part de l'aparcament amb capacitat per a un centenar de camions. A més, ha ampliat la benzinera amb quatre carrils més i hi ha habilitat diversos serveis com ara de bugaderia, servei de venda de productes amb màquines expenedores, espai de descans, consigna, dutxes i banys. L'empresa s'obre així als conductors i transportistes externs, més enllà de la seva flota actual que compta amb uns 250 conductors. A partir del gener, s'engegarà la segona fase dels treballs que implicarà una ampliació de 26.000 metres quadrats més, amb 200 noves places d'aparcament "segur" destinades a conductors externs. El 2025 s'afrontarà la tercera fase amb una ampliació de 12.000 metres quadrats més i 100 places noves i es culminarà l'any 2027 amb 15.000 metres quadrats nous i 120 places més. A més, en les successives fases s'hi crearan nous serveis. Entre ells, un restaurant i un gimnàs però també preveuen oferir serveis de manteniment per als vehicles. Totes les instal·lacions estaran equipades amb càmeres de videovigilància, compten amb barreres d'accés controlat i un sistema informàtic integrat basat en els codis QR. En total, la companyia preveu una inversió de 25 milions d'euros. La intervenció s'emmarca en el desenvolupament d'un polígon industrial de 250.000 metres quadrats al municipi. La directora general, Alba Carré, diu que el projecte –que compta amb finançament europeu- té com a objectiu convertir l'espai en un 'hub logític' amb tots els serveis per als transportistes. "Hi ha una escassedat de conductors que, en part, s'explica per la falta de condicions dignes", assegura Carré. En aquest sentit, Calsina Carré es troba en un punt "estratègic": a només 12 km de la frontera francesa i a 10 de Vilamalla, una de les potes del Corredor Mediterrani. "El nostre valor afegit és que som transportistes i coneixem els transportistes. Per això, els tractarem com si fossin els nostres", assegura Carré. Durant l'acte, el conseller d'Empresa, Roger Torrent, ha celebrat l'actuació i ha remarcat la importància de la logística en el futur del país. També ha posat en relleu "la capacitat de les empreses familiars del país per construir una història d'èxit". Ampliació i mig segle d'història La multinacional dedicada sector del transport, Calsina Carré, amb seu a Pont de Molins, celebra aquest any el 50è aniversari, amb la segona i tercera generació liderant el projecte. L'empresa gironina, amb una gran presència internacional, té una facturació de més de 150 milions d'euros. Compta amb una plantilla de més de 700 treballadors i una flota de 800 vehicles. La companyia treballa amb clients de referència en sectors com el de l'automoció, el químic, la indústria i l'alimentació. Amb la voluntat de continuar creixent, ha obert diversos magatzems arreu d'Europa i el Magre i també té seus a Barcelona, Valls, Venlo (Holanda) i Pitesti (Romania).