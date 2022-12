Una trentena de treballadores de la neteja s'han concentrat davant la Generalitat a Girona per reclamar salaris i un conveni digne. Convocades pel sindicat CGT, totes treballen en edificis i locals públics. Critiquen que la negociació del conveni porta un any aturada i que la patronal els ofereix augments "ridículs". "Les nostres condicions són pèssimes i moltes de nosaltres no arribem a final de mes: no vivim, sobrevivim", critica una portaveu sindical, Magdalena Fernández. La CGT ha fet una crida a fer vaga aquest dijous i divendres arreu de Catalunya i es desmarca de les negociacions que estan portant a terme CCOO i la UGT, que també han convocat una aturada, perquè creu que abans tancaran un acord amb la patronal que no els satisfà.

'Netejadores en lluita pels nostres drets'. Sota aquesta pancarta, i convocades per la CGT, la trentena de treballadores s'han concentrat aquest matí davant la Delegació del Govern i després han anat fins a la plaça del Vi. Entre d'altres, han cridat consignes com "Si això no s'arregla: vaga, vaga, vaga!" o "A la neteja, salaris dignes!".

Critiquen que la negociació del seu conveni col·lectiu porta gairebé un any enquistada i que, mentre "les grans empreses tenen cada cop més beneficis", des de la patronal se'ls ofereixen "augments ridículs". Que de fet, sostenen, s'acaben traduint en un 0% per a aquest 2022.

Fernández, que és delegada de CGT a l'empresa Multianau, una de les que neteja edificis públics de l'Ajuntament de Girona, critica que no atrapa la jornada. Explica que fa torn partit, i que cinc de les vuit hores s'està en un centre cívic. "L'edifici té cinc plantes i, per més que corri, jo no puc netejar-lo del tot; a més, cada dia hi ha més feina perquè augmenten les activitats que s'hi fan" lamenta.

Dues de les seves companyes, Marta Escalona i Ana María Mirense, també denuncien les mateixes mancances. La primera neteja la comissaria de la Policia Municipal; i Mirense, un altre centre cívic. "Poques hores, sous baixos i els preus cada dia s'apugen més; i com nosaltres, moltes altres també es troben en la mateixa situació", diuen a l'uníson.

"Jo treballo tres hores i mitja, cobro 460 euros, el sou és massa baix i no puc viure; ha arribat el moment d'explicar-ho perquè algú ens escolti", diu Escalona. "Jo treballo 34 hores setmanals, cobro 800 euros i tampoc arribo a final de mes; per més que demanem ajuda a l'empresa, cada dia anem a pitjor", afegeix Mirense.

La portaveu de la CGT subratlla que les condicions laborals són "pèssimes" i que moltes treballadores del sector són mileuristes. "No vivim, sobrevivim!", critica. Per això, el sindicat ha fet una crida a les treballadores del sector a sumar-se a la jornada de vaga que s'ha convocat per a aquest dijous i divendres, i que afecta el personal de neteja dels edificis públics.

"Salaris prehistòrics"

"Moltes treballadores sobreviuen com poden amb salaris prehistòrics", critica la CGT. I hi afegeix: "Les treballadores de la neteja han passat de ser imprescindibles amb la covid, jugant-se la salut, a convertir-se en totalment invisibles i cada cop ser més precàries".

L'aturada convocada per la CGT no és l'única que afecta el sector. Per als mateixos dies, CCOO i la UGT també han convocat una vaga del personal de neteja d'edificis públics. L'aturada afecta uns 60.000 treballadors arreu de Catalunya. La CGT, però, es desmarca d'aquesta protesta perquè creu que els dos sindicats tancaran un acord amb la patronal, que a ells no els satisfà, i la vaga es desconvocarà.

Fernández explica que demà hi ha una nova negociació, i dubta que CCOO i la UGT tirin endavant l'aturada dels dies 15 i 16. "Nosaltres, però, sí que ens aturarem, perquè els augments de sou de què parlen són insuficients", conclou la portaveu de la CGT.