Nou de cada deu empreses del sector infantil i familiar afirmen que ja estan innovant per orientar els seus productes i serveis al mercat millennial format per pares i mares entre 26 i 42 anys. Aquesta és una de conclusions que es van extreure del Kid’s Innovation Fest que es va celebrar el 23 i 24 de novembre a l’hotel L’Azure a Lloret de Mar. Segons les empreses, sectors com l’oci i el consum, l’educació, el turisme, la tecnologia, l’alimentació o la salut són les locomotores d’aquest canvi. Expliquen que les famílies millennials marquen unes noves pautes de consum en les que prioritzen que les empreses a les quals compren comparteixin els seus valors sobre sostenibilitat, igualtat social i justícia.

KID’S CLUSTER, entitat formada per més 80 empreses referents en el sector infantil i familiar, va realitzar una enquesta entre els prop de 200 professionals que van participar en la cinquena trobada del sector infantil i familiar, que es va dur a terme a Lloret de Mar amb l’objectiu d’analitzar les actuals i les futures tendències del sector.

L’organització empresarial, com a facilitadora d’aquesta transformació, va impulsar un finançament d’1,7 milions d’euros, entre el 2021 i el 2022, destinats a dur a terme projectes d’innovació. A Catalunya, les empreses dedicades directament o indirectament al sector infantil i familiar representen una facturació agregada de 3.500 milions d’euros.

Segons les dades de KID’S CLUSTER, les famílies millennial són famílies compostes i ampliades, en la que conviuen infants provinents de diferents nuclis familiars i edats diverses, on hi ha una forta presencia també dels avis. La diversitat és un altre element important, motiu pel qual busquen empreses que tinguin la capacitat de comunicar inclusivament.

Detallen que els millennials demanen que els seus fills puguin fer ús de la tecnologia, però també reclamen solucions que s’adaptin a la seva edat, segures i que permetin el desenvolupament del joc híbrid entre tecnologia i món real. Exposen que, en aquest sentit, molts adults volen continuar consumint categories i marques tradicionalment infantils amb les que ja tenen una connexió emocional, però modernitzades. També donen molt de valor a la personalització i al reciclatge.

Segons KID’S CLUSTER, la macrotendència més estratègica per a les empreses del sector infantil i familiar és la de l’oci i consum: on destaquen les tendències «passar-ho bé junts» i «kidults» (persones adultes que volen continuar gaudint de la seva part més infantil).

Per àmbits, les empreses i expertes del sector conclouen que el futur de l’educació serà col·laboratiu, personalitzat (més enllà de les aules) i híbrid. A més consideren que el futur del turisme familiar es basarà en propostes d’oci de valor per compartir on no hi hagi diferències entre l’oci per adults i les propostes per al públic infantil.

Asseguren que el futur de consum serà «phygical» (combinació de l’experiència en línia i fora de línia) i amb botigues experiencials. Finalment, també esperen que el futur de les xarxes socials i la comunicació digital es centri en compartir experiències i crear comunitats d’interessos.