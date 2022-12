Les nevades que aquest diumenge i aquest dilluns afecten el Regne Unit han obligat a suspendre almenys 26 vols entre Catalunya i Londres, segons l'aplicació flightradar24. Concretament, fins a dos quarts d'una del migdia, s'han suspès 24 dels 95 vols previstos entre l'aeroport del Prat i els aeroports de Londres entre ahir i avui, dels quals 14 amb Heathrow, set amb Gatwick i tres més amb Stansted. A més, dos dels quatre vols previstos entre Girona i la capital britànica també s'han hagut de cancel·lar. Per aerolínies, la més afectada des del Prat és British Airways, amb 14 vols, seguida d'Easyjet, amb sis, Ryanair, amb tres, i Vueling amb un.

Després la nevada d'aquest diumenge, Stansted va optar per tancar les instal·lacions per poder retirar la neu de les pistes mentre que d'altres aeroports, com Gatwick, ja ha avisat de possibles alteracions en els horaris per aquest dilluns.