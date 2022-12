Tenint en compte l’arrencada del desembre (i pel comportament dels restaurants i clients que des d’octubre avancen les seves compres) aquest serà un Nadal de normalitat. I ho serà malgrat la inflació i l’escalada de preus. Així ho ha expressat aquest dimarts l’Associació d’Empreses Majoristes de Mercabarna (Assocome), que ha mostrat una optimista previsió de vendes per a aquest any, que està cridada a igualar, segons les seves primeres estimacions, a la d’abans de la pandèmia. Diversos empresaris relacionats amb el negoci de la venda majorista han atribuït part de la seva seguretat al fet que detecten que l’alça de preus alimentaris es comença a moderar. A més, diuen, que hi ha tota una sèrie de productes que són més barats aquest any que el passat.

Al sector carni, la relaxació es deu al fet que els cereals per alimentar el bestiar han començat a baixar de preu a causa de l'augment de barcos després de mesos de bloqueig arran del conflicte a Ucraïna. En qualsevol cas, el sector majorista ja nota el descens i, el que és més important, ja sap quins productes són més barats i més cars aquest Nadal. Aliments més econòmics Peix i marisc: Calamar

Orada

Lluç

Gallineta

Llamàntol

Gambes Fruites i hortalisses: Cítrics (especialment la mandarina i la gamba)

Fruits vermells (destaquen les maduixes)

Api

Nap

Escarola

Enciam

Bledes

Carxofa Aus i carns recomanades pel seu preu o la seva versatilitat: Capó

Pularda

Gall dindi

Vedella

Cuixa de xai Aliments més cars Peix i marisc: Cloïssa

Escopinya

Escamarlà

Musclo Fruita i hortalisses: Pinya (tot i que es manté estable)

Raïm

Patata

Ceba