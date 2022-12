Els aliments es continuen encarint a les comarques gironines. Durant el novembre l’increment dels preus dels aliments ha estat d’un 0,8%, una xifra a la que cal sumar les pujades registrades en mesos anteriors, com l’octubre quan els aliments es van encarir un 1,9%. De fet, en comparació amb l’any passat, ara els aliments ja arriben a ser fins a un 13,5% més cars a la demarcació de Girona, segons recullen les dades que periòdicament fa públiques l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

L’IPC baixa lleugerament

Tanmateix, després d’enfilar-se lleugerament a l’octubre (+0,2%), l'Índex de Preus al Consum (IPC) ha registrat una petita baixada durant el novembre. A les comarques gironines els preus han tancat el mes amb un descens d’una dècima (-0,1%) respecte a l’octubre.

Dins d’aquesta mitjana, però, es troben tots aquells productes i serveis que s’encareixen, com és el cas dels aliments. El preu d’algun d’aquests productes també està marcat per la proximitat de les festes nadalenques. Però, d’altra banda, també estan tots aquells productes que baixen els seus preus i ajuden a compensar la mitjana a la província de Girona.

A més del menjar, dins del grup de productes que han augmentat els seus preus, es troben la roba (+5,8%) i el calçat (+3,1%), productes que podrien estar condicionats per l’entrada de la campanya de Nadal. A més, també creix el preu del tèxtil de la llar (+1,4%), la compra de vehicles (+1,1%), el transport (+1,9%) i els aparells audiovisuals (+2,3%).

Per contra, el paquet format pels serveis bàsics i els combustibles continua la tendència a la baixa i tanca el novembre amb un nou descens del 6,4%. Hi tenen a veure les mesures per atenuar l’encariment de l’electricitat i el gas, però també la rebaixa de 20 cèntims del litre dels carburants que aplica l’Estat. Un descompte que en principi acaba l’1 de gener, i que ara per ara no se sap si el govern espanyol té previst allargar-lo.

En comparació amb les xifres del novembre de l’any passat, la llum, el gas i els combustibles són ara un 9,7% més cars. Tot i aquesta alça interanual, però, també és veritat que feia mesos que aquesta xifra no se situava per sota dels dos dígits (i havia arribat a enfilar-se, fins i tot, per damunt del 50%).En paral·lel, durant el novembre, la temporada baixa també s’ha deixat notar perquè han disminuït tant els preus dels allotjaments (-12,6%) i dels paquets turístics (-3,1%). També s’han abaixat els electrodomèstics (-1,3%), el lloguer de vehicles (-0,7%) i els equips de telefonia (-0,5%).

L’interanual, al 7,2%

L’IPC d’aquests darrers mesos també ha contribuït a moderar la taxa interanual de l’índex, que aquest novembre passa a situar-se al 7,2%. Continua fent-se palesa la inflació, però de moment es deixen enrere els rècords històrics que s’havien assolit -les dades de l’INE es remunten fins al gener del 1993- en què l’IPC interanual havia arribat a catapultar-se més amunt de l’11%, com els passats mesos d’agost i juliol, quan a Girona l’índex de variació interanual va registrar un creixement de l’11,2% i 11,7% respectivament.