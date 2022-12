Un gest tan simple com donar-li a l’interruptor i tenir llum té darrera ciència, una infraestructura i un equip de milers de persones que vetllen diàriament per fer que l’electricitat arribi a casa. La transició energètica cap a un model en el qual les fonts d'energia renovables substituiran als combustibles fòssils, i la digitalització de la xarxa de distribució, necessitaran professionals qualificats i capaços d'entendre tots els canvis que es produiran en l'operació, el manteniment, la modernització i l'ampliació de la xarxa elèctrica. Tot això, aplicant l'ús de les noves tecnologies.

L'informe ‘Connecting the dots: Distribution grid investiment to power the energy transition’ d eEuroelectric, E.DSO i Deloitte, en el període 2020-2030 s'invertiran entre 375 mil i 425 mil milions d'euros en la digitalització de la xarxa elèctrica de la Unió Europea i el Regne Unit, generant 500 mil llocs de treball. A Catalunya, Endesa invertirà entre 2023 i 2025 prop de 994 milions d'euros per a digitalitzar la xarxa elèctrica i generarà més de 2.900 ocupacions – directes o indirectes-, a raó de 960 per any.

Per a poder desenvolupar tots aquests canvis, els professionals del sector són essencials. “És una necessitat vital per a dur a terme totes les inversions que tenim previstes”, apunta Josep Maria Sayols, responsable de Compres en l'Àrea de Xarxes d'Endesa Distribució.

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i e-Distribució, la filial de xarxes d'Endesa, han posat en marxa un programa de 130 hores integrat en el Grau Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i Grau Mitjà en Instal·lacions elèctriques i automàtiques, amb l'objectiu de professionalitzar encara més als alumnes i adaptar-los a les demandes actuals del mercat laboral.

Un ofici de futur i de present

El sector elèctric és un ofici de futur i de present. Va sobreviure a la crisi econòmica de l'any 2008 i també a la de la COVID-19. És, per tant, un dels àmbits més resilients de l’economia. “És un ofici de present i de futur. Som un sector estratègic. L'adaptació de la xarxa de distribució necessitarà a més professionals que també seran clau en la transició elèctrica”, apunta el directiu d'Endesa.

“Sempre dic que el sector elèctric té capacitat d'absorció infinita, tots els alumnes tenen cabuda. Tenim moltes empreses col·laboradores. És formació pràctica de veritat. A més, som presents en tot el territori. És una professió necessària tant en una gran urbs com Barcelona com al poble més petit del Pirineu”, explica.

Les dades de l'Estadística d'Inserció Laboral de Graduats en Formació Professional indiquen que, dins de les modalitats de formació professional, l'FP dual és la que té més taxa d'inserció laboral. El primer any després de finalitzar el Grau Mitjà, la meitat dels alumnes d'FP dual aconsegueixen un lloc de treball, un percentatge que augmenta fins als dos terços en el cas de la FP de Grau Superior.

“Necessitem perfils multidisciplinaris. Ens sembla important que els professionals del futur coneguin tots els puntals, no sols l'especialitat”, assegura Sayols i afegeix que, amb aquest projecte, l'objectiu és “retornar-li l'excel·lència a l'ofici” i atreure a la gent jove a una professió de present i de futur.

Com serà la formació?

El programa comptarà amb una part teòrica i una altra pràctica amb la finalitat d'enriquir la formació dels alumnes en qüestions com la seguretat o l'ús de les noves tecnologies en els treballs que es realitzen en les xarxes elèctriques. “El nostre objectiu és que els estudiants surtin amb la formació que ara mateix demanda la indústria. La legislació en matèria de prevenció i seguretat, amb algunes actualitzacions puntuals, està datada de l'any 97. És crucial que rebin aquestes actualitzacions i que sàpiguen com s'està treballant actualment. És un ofici de risc i es necessita una formació intensiva en seguretat”, assegura Sayols.

L’equip docent és el puntal de tota formació. I amb el fi de mostrar-los les últimes novetats i actualitzacions del sector, e-Distribució ha format de manera gratuïta al professorat amb una part teòrica i una altra pràctica. La segona amb una especial importància. “Hem intentat que visquin l'ofici i el puguin transmetre. Han fet treballs en altura, simulació de treballs en tensió. Tot això amb l'ús dels últims equips i protocols de protecció”, apunta Sayols.

Els estudiants realitzaran les seves pràctiques en les empreses col·laboradores d'Endesa i podran conèixer de primera mà com s'opera i gestiona la xarxa elèctrica en l'actualitat. Com s'utilitzen les noves tecnologies sobre el terreny, com per exemple, l'ús de drons, i tots els protocols de seguretat.

“Sortim guanyant tots. Per al món acadèmic suposa oferir al mercat laboral professionals adaptats a les necessitats de la indústria i l'alumne s'emporta una formació de qualitat. Les empreses col·laboradores també guanyen perquè podran fer una selecció natural a través de les pràctiques. I nosaltres guanyem professionals formats i ben qualificats que ens ajudaran a aconseguir els nostres objectius per a la xarxa elèctrica”, assegura Sayols.

La formació durarà dos anys i, en finalitzar els estudis, els alumnes hauran adquirit competències específiques per a operar xarxes elèctriques, incloent-hi nova formació en treballs en baixa tensió, treballs en altura i en instal·lacions subterrànies. A més, s'hauran familiaritzat amb la cultura empresarial, aspecte clau de l'FP Dual.

A quins instituts de Catalunya s’impartirà l'especialització?

La formació començarà a rodar en cinc instituts de Catalunya, tot i que amb l’objectiu d’incorporar més centres.: L'INS Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat, l’INS La Pineda de Badalona, l’INS Giola de Llinars del Vallès, l’INS Francesc Xavier Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú i l'INS Escola del Treball de Lleida. I, en total, compta amb 120 places.

Aquesta iniciativa, a més, es complementa amb un projecte pilot en un centre de Barcelona per a impartir, per primera vegada en l'estat espanyol, el Certificat de Professionalitat de Muntatge i Manteniment de Xarxes Elèctriques d'Alta Tensió de Segona i Tercera Categoria que implicarà la cessió de les instal·lacions d'Endesa per a realitzar les pràctiques.

A més, un dels objectius d'aquesta titulació és atreure a més dones al sector. “Ha estat una professió que tradicionalment ha estat masculinitzada, però és un treball que no coneix de gènere i en el qual tots podem sumar. La creació d'equips de treballs mixtos pot aportar molt al sector”, explica Sayols.