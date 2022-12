La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha obert una investigació a grans operadors del sector energètic espanyol per possibles pràctiques anticompetitives en plena crisi de preus després de l'esclat de la guerra d'Ucraïna, segons ha informat l'organisme en un comunicat aquest dimecres. Entre el 28 de novembre i 2 de desembre de 2022, els equips de la CNMC van inspeccionar la seu de Repsol, Cepsa i BP, segons ha avançat RTVE i han confirmat fonts del sector a l'ACN. L'actuació ha sigut precedida de denúncies d'associacions de comercialitzadores petites ofegades pels descomptes de preu que poden assumir els grans operadors en un context d'inflació que ha disparat els costos energètics.

Entre els denunciants, hi ha l'associació d'estacions de servei automàtic (AESAE) i per l'associació de comercialitzadores d'hidrocarburs i altres energies (ACIH).

Repsol ha negat «rotundament» els fets denunciats i ha afirmat que compleix de manera «estricta» amb la regulació en matèria de competència. «Repsol ha col·laborat plenament amb la CNMC», han assegurat fonts de l'empresa. De la mateixa manera, BP ha reconegut que Competència ha realitzat una inspecció a les oficines de Madrid i ha afirmat que ha col·laborat amb l'organisme «al llarg de tot el procés».

La CNMC ha assegurat al comunicat que les inspeccions són un pas preliminar de la investigació i no prejutgen la culpabilitat dels investigats. Ara bé, si com a resultat es trobessin indicis de pràctiques prohibides l'ens presidit per Cani Fernández sancionarà les empreses.

En aquest sentit, la CNMC recorda que les pràctiques anticompetitives i els abusos de posició de domini constitueixen una infracció molt greu de la legislació de competència de la Llei de Defensa de la Competència i el Tractat de funcionament de la Unió Europea, que pot comportar multes de fins al 10% del volum de negocis total de les empreses infractores a l'exercici immediatament anterior al de la imposició de la multa.