«Malgrat les empreses a Itàlia o Brasil, el centre de decisió seguirà a Riudellots»

El hòlding empresarial especialitzat en química i pintura Briolf Group va néixer el 2019, però la seva història es remunta a fa més de 50 anys amb la creació de Roberlo, l’empresa amb seu a Riudellots de la Selva. El creixement de la companyia i el de les diferents empreses de la família Juher, va provocar la creació del hòlding empresarial. «L’origen està a Roberlo, però per agrupar totes aquestes empreses i que no acabessin dins de Roberlo es va crear Briolf, perquè s’ocupés de l’estratègia, de les finances...», detalla Jaume Juher, president de Briolf.

El grup té la seva seu a Riudellots de la Selva, al costat de les instal·lacions de Roberlo. Actualment, Briolf opera a més de 120 països i té empreses i filials repartides per diferents punts del món com Anglaterra, Itàlia o Brasil. Tanmateix, el president del grup assegura que «volem mantenir el centre de decisió a Girona, a Riudellots de la Selva».

Entre d’altres, el grup es dedica a pintar envasos de perfum, ampolles d’alcohol o, per exemple, el director de Briolf explica que als carrers de Qatar hi ha més de 1.000 figures amb el logotip del Mundial que «han estat pintades amb pintura feta a Riudellots». Actualment, Briolf Group està format per quatre empreses catalanes (Roberlo, Montana Colors, Cromaresme i Dexia system), una empresa anglesa (Chemfix) i dues d’italianes (Impacar i Areco Italia). Fa tan sols unes setmanes, el hòlding va oficialitzar la compra d’Areco, una empresa especialitzada en el desenvolupament i fabricació de pintures en aerosol per múltiples sectors com la decoració, el bricolatge i la indústria, amb més de 50 anys d’història, ubicada a Abbiategrasso (Llombardia). A més, aquest mateix any, el grup va adquirir la també italiana Impacar. Dues operacions que entren dins del pla d’expansió de Briolf, malgrat que Juher explica que el fet que ambdues empreses siguin italianes es deu a «una oportunitat de mercat».

Pla d’expansió

El grup va iniciar un pla estratègic l’any passat amb l’objectiu d’expandir-se. Des del hòlding esperen que una de les conseqüències d’aquest pla sigui doblar la facturació en els pròxims anys. Enguany, amb les incorporacions d’empreses italianes al grup, el hòlding preveu tancar el 2022 amb una facturació de 220 milions d’euros. El grup espera superar els 300 milions l’any 2026. A més, Briolf espera obrir una planta als Estats Units en els pròxims tres o quatre anys. «Els Estats Units és el segon mercat més important pel grup i ja tenim els terrenys comprats», detallaJaume Juher.

Ara, Espanya, Itàlia, Estats Units, França i Brasil son els cinc mercats més importants per al grup, que té més de 1.000 treballadors. Jaume Juher afirma que «Briolf, entre les empreses de pintura està entre les 75 més importants del món», tanmateix, diu que «estem una mica amagats aquí a Girona, jo crec que en part perquè hi ha Roberlo i les altres queden escampades». Per aquest motiu, un dels objectius que es marquen des del hòlding és passar «de Roberlo a Briolf», per tal de donar a conèixer el grup i que aquest no quedi «eclipsat».