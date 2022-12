El grup Parlem ha tancat la compra de tres teleoperadores locals per un import total de 10,5 milions d'euros, segons ha informat la companyia aquest dijous. Es tracta de Xartic, d'Olot, Wicat, del Pallars, i la valenciana Fibrotel. Amb l'operació, Parlem incorpora 7.600 nous clients de fibra, 10.200 de mòbil i 2.300 de Wimax, i preveu incrementar els ingressos del 2023 en 5,5 milions d'euros. Tal com han expressat en un comunicat, la compra, que respon a la voluntat d'incrementar la quota de mercat a Girona, al Pallars i al País Valencià, permet a Parlem «consolidar-se com a primer grup de telecomunicacions català». El 20% de l'operació s'ha finançat amb accions del grup, mentre que la resta respon a «diverses» operacions financeres.

Segons han informat, Parlem ha arribat a un acord amb el fons Inveready Health Tech & Energy Infrastructures I, del grup Inveready, per vendre 44.000 UUII de fibra per valor de 5,5 milions d'euros, un import que l'empresa destinarà al finançament de la compra de les tres teleoperadores.