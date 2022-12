El PGA Catalunya Golf and Wellness de Caldes de Malavella canvia de nom per Camiral Golf & Wellness amb l'objectiu de rellançar la marca i engegar una nova etapa amb un posicionament centrat en els pilars centrals del complex. El canvi es produeix a les portes que la companyia engegui, l'any que ve, la construcció d'un nou llac naturalitzat i un Lake Club. La companyia preveu que aquests nous projectes suposaran un creixement del 20% en els proper tres anys gràcies a l'atracció d'un nou segment de visitants. El complex invertirà 8,4 milions d'euros en la primera fase de creació del llac de 3 hectàrees juntament amb el nou club, que tindrà piscines i una àmplia oferta d'esports aquàtics al costat de les vinyes del ressort.

El projecte, que s'enllestirà el 2024, serà el primer que es posarà en marxa l'any que ve per consolidar l'espai com un destí de benestar i oci "únic". El Lake Club comptarà amb un edifici d'uns 500 metres quadrats que acollirà un restaurant, un bar i zona per a esdeveniments, i 600 metres quadrats de terrassa, 200 dels quals estaran coberts amb pèrgoles. La piscina tindrà al voltant de 700 metres quadrats amb 2.000 metres de terrassa on hi haurà unes 250 hamaques. L'espai estarà signat per CMV architects.

Amb el nou posicionament i el creixement del ressort també es pondrà es construirà una nova entrada al ressort. El pla de 2023 també traça una instal·lació esportiva als camps de futbol per a poder donar servei a aquestes instal·lacions i seguir acollint a grans equips, com han fet aquest any amb el Manchester City o la selecció nacional de futbol de Mèxic.

Aquest 2022 ha sigut un any de "recuperació" per a Camiral Golf & Wellness, on s'han arribat a xifres prepandèmia. A nivell Real Estate, també han sigut dos anys rècord; entre 2021 i 2022 s’ha consolidat el projecte immobiliari de baixa densitat amb la venda de 128 cases. Actualment, el complex compta amb 460 treballadors directes i es podria arribar als 500 durant els propers tres anys amb el creixement previst.

Aposta per la sostenibilitat

D'altra banda, aquest any la companyia ha invertit 1 milió d'euros en la renovació del Stadium Course perquè sigui un espai més sostenible gràcies a la reducció de l'ús d’aigua del 25%. També s’ha instal·lat un parc de plaques solars de 900 metres quadrats amb 316 plaques que generen energia verda per a l’Hotel i el Wellness Centre. A més, s’han canviat les màquines d'aire condicionat a tot l'hotel per tal de fer-les més eficients. D'aquesta manera, amb una inversió de 300.000 euros, s’ha aconseguit reduir l’emissió de 362 tones de CO2 l'any.

El seu compromís també passa per la gestió mediambiental de l’entorn del ressort, per a la qual compten amb l’Oriol Dalmau, un biòleg intern que s’encarrega de preservar i gestionar el ressort de la mateixa manera que es faria amb una reserva natural.

Ressort de golf número 1 d'Espanya

Des de la seva obertura el 1999, l'Stadium Course ha sigut classificat any rere any entre els 10 millors camps de golf de l’Europa Continental. Ara, complementant-se amb el seu camp germà, el Tour Course, així com amb l'Acadèmia de Golf i el Golf Hub, Camiral Golf & Wellness es posiciona com el Resort de Golf número 1 d'Espanya. En paral·lel, el complex s'ha convertit en una experiència més completa amb l'hotel de cinc estrelles, part de The Leading Hotels of the World; l’obertura l'any passat del Wellness Centre, de 1.000 metres quadrats, amb una inversió de 5 milions d'euros; i la creació d'una comunitat residencial de baixa densitat creada per arquitectes guardonats com Carles Ferrater, LaGula, Fran Silvestre, Jaime Prous, entre d’altres.

El complex del PGA Catalunya Golf and Wellness ocupa 540 hectàrees, dins els quals s'hi troben dos camps de golf, l'Hotel Camiral (de cinc estrelles) i tota la urbanització de xalets i cases de luxe.