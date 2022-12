Caiguda de la producció de la llet

Les tendències observades al sector de llet de vaca en els darrers mesos es mantenen: continua la pujada dels preus, el descens de la producció i la disminució del nombre d’explotacions. Les dades d’Agricultura del mes d’octubre donen compte d’un preu mitjà ponderat de 0,556 euros/litre, fet que suposa una pujada del 12,3% respecte el setembre i del 57,5% si es compara amb l’octubre del 2021.

Nou comunitats autònomes van registrar preus mitjans per sobre d’aquesta mitjana i cinc van arribar o van superar els 60 cèntims d’euro per litre (Andalusia, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Extremadura i Madrid). Només a les Balears es va situar per sota dels 50 cèntims.

La producció va continuar a la baixa a l’octubre (-4% respecte el mateix mes de l’any passat) i el volum de lliuraments acumulat els deu primers mesos de l’any es va situar en 6,14 milions de tones, un 2,1% per sota de l’obtingut en el mateix període del 2021. El nombre de ramaders que van declarar lliuraments van ser 10.753 (gairebé 100 menys que al setembre i 824 menys que a l’octubre del 2021).

També en el cas de la llet d’ovella i cabra es van registrar noves pujades de preus a l’octubre, alhora que van disminuir les produccions i el nombre de productors. En el cas de la llet d’ovella, el preu mitjà ponderat va ser de 1,335 euros/litre, un 16,19% més que a l’octubre del 2021; la producció es va situar en 30,2 milions de litres (-2,49) i el nombre de ramaders en 2.568 (-8,68%).