«Els materials s’encareixen, però el mercat està absorbint la pujada dels preus»

BigMat ha celebrat la seva convenció anual a Lisboa. Quin balanç se’n pot fer?

Tu creus moltes vegades que estàs en una illa, en una forma independent, però al final els problemes són molt semblants a tots els països. Allà hi havia representants de França, d’Itàlia, de Txèquia... i veus que gairebé tots els problemes es repeteixen, cada un amb les seves característiques, i això t’empeny a millorar.

Quins són aquests problemes?

Ara vivim aquesta situació de la guerra, però el nostre segment està funcionant i està funcionant bé, tot i que amb l’evolució de la situació tens certa incertesa. Sobretot pel que passi l’any que ve. El mateix ens vam preguntar amb la pandèmia i de sobte l’any següent va ser fantàstic, va ser millor. I ara ha arribat la guerra i et preguntes què passarà. Perquè els costos s’estan apujant moltíssim, i l’energia...

El sector va patir la crisi immobiliària. Després va arribar la pandèmia i ara la guerra d’Ucraïna. Com ha aconseguit remuntar totes aquestes crisis?

Sens dubte són situacions totalment diferents. La crisi del 2012 va ser molt forta i el que ens va ajudar una mica a mantenir-nos és precisament aquest tipus d’organitzacions com BigMat, que va ser capaç d’unir forces i avalar el soci. Ara, si bé la situació econòmica i el tipus de crisi és absolutament diferent i no té res a veure, a nosaltres ens està anant bé i el nostre segment està funcionant. Tot i que tenim problemes com la manca de subministraments i l’increment de preus. A BigMat hem fet front a la situació gràcies al nostre centre logístic de Castelló, que té 100.000 metres quadrats i ha servit de regulador absolut per als nostres socis.

A què atribueix que li estigui anant bé al sector?

A la situació pròpia. La pandèmia va obligar la gent a ficar-se de sobte a casa, va tenir més capacitat d’estalvi i va començar a veure la necessitat de millorar les seves llars. I la inèrcia que portàvem de la pandèmia amb les reformes no s’ha acabat encara. Tenim la sort que hem anat amb el vent a favor.

Com s’equilibra al seu negoci el segment de la reforma d’habitatge utilitzat i la construcció de nou?

L’obra nova sí que va caure molt, però la reforma ens va permetre mantenir els negocis. Ara es continua mantenint i podria representar un 40%.

Hem parlat de la crisi de subministraments, del preu de l’energia... Com estan impactant al sector? Perquè veiem contínuament retards a les obres i terminis d’entrega, per exemple...

Efectivament, els materials s’han encarit, però crec que el mercat s’està acoblant de moment i és capaç d’absorbir aquests increments. I sí, de vegades costa una miqueta més, pot ser que triguin una mica. Esperem que no deixi de ser una situació conjuntural i d’aquí a uns mesos pugui reconduir-se la situació. El problema és que es mantingui en el temps i es converteixi en estructural, que és el perillós. Sembla que la previsió és que la inflació pugui estar controlada a mitjans de l’any vinent i que el mercat de matèries primeres es recondueixi també. Al final, entens que també el mercat s’autoregula i en qualsevol cas la situació no és per ara com la que vam viure a l’anterior crisi.

Per part de les administracions públiques, estan llançant programes d’ajudes i de beneficis fiscals per a determinades actuacions, com per exemple l’adequació energètica. Això s’està notant també?

Sí, sí. No hi ha dubte que totes aquestes ajudes incentiven el mercat, que és gent que vol canviar les qualificacions, vol canviar una mica els sistemes i les finestres o qualsevol altre element. Al final això sí que dinamitza una mica el sector. Llavors ajuda i col·labora una mica perquè aquest nostre segment de negoci es continuï mantenint.

Tornant a l’empresa, han passat 22 anys des que més o menys es van posar les bases del que avui és BigMat a Espanya. Quin balanç pot fer de l’evolució? Perquè el panorama és molt diferent del que originàriament era...

Jo crec que la filosofia es manté, cosa que és el concepte de per què es va muntar i com es concebia: es tractava d’unir esforços per millorar. En aquell moment, el primordial era una central de compres i gairebé era l’únic objectiu que hi havia i que mantenim avui. Però hi ha altres elements que hem anat integrant i desenvolupant com pot ser l’aspecte tecnològic o la formació. Ens preocupem, per exemple, de la formació dels socis o fins i tot d’ajudar en la successió de les empreses. De manera que hem evolucionat de ser una central de compres per concepte de preu i proveïdor, a ser una central de compres de serveis. Per exemple, tenim un centre a Saragossa amb 22 persones des d’on donem tota mena de cobertura i solucions informàtiques i tecnològiques. O hem implementat sistemes per als nostres centres logístics i tot el sistema de càrregues.

I cap on es dirigeixen?

Ara estem una mica en la verticalització, en els desenvolupaments de nous negocis que abordem després de la recent adquisició de La Plataforma de la Construcció, amb sis magatzems a Madrid, sis més a Barcelona i les plataformes logístiques. Aquesta compra ha suposat una fita per a la nostra empresa quant a manera de pensar, perquè allà ja és on passem d’una situació de ser només central de compres a obrir els ulls a altres realitats.

Aquesta compra ha estat el seu gran salt?

Sí, sí, la logística és el gran salt en la nostra evolució. De fet encara estem una mica incloent-la dins de l’estructura pròpia, però és que la nostra dinàmica és tan activa que mirem d’implantar un model de negoci aprenent. Des d’aleshores hem adquirit altres magatzems com els magatzems Cámara amb tres centres a Benavente, Valladolid i Palència, que hem reestructurat absolutament. Transformarem, serem un element dinamitzador del nostre sector.

Defineixi’m per acabar què diferencia BigMat d’altres grups o competidors.

La diferència està en el nostre format d’empresa, els nostres formats de socis i els nostres formats d’atenció al client. Al final formem un grup de gairebé 700 companyies, però si parléssim de la marca BigMat només tenim gairebé 300 socis amb més de 300 punts de venda. I entenem el mercat i el client d’una altra manera i això és el que ens identifica i ens fa diferents d’altres competidors. Estem a poblacions de vegades petites o relativament petites, d’entre 30.000 i 10.000 habitants, on no arriben d’altres. Ara ja hem adquirit una altra dimensió, però tenim una altra manera d’interactuar amb el nostre client. El client ens veu amb més proximitat. Per això considero que aquest model de negoci continua tenint molt recorregut i tenim moltes possibilitats. Hi ha altres eixos molt més globals on són molt més grans, ja que tenen altres maneres de pensar i relacionar-se amb el professional, i crec que això és el que ens fa diferents. I nosaltres potenciem aquesta identitat.