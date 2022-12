L’OCDE advoca per apujar el salari mínim davant l’elevada inflació

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) considera important tenir en compte la taxa d’inflació a l’hora d’apujar el salari mínim de cada país, alhora que va esmentar diversos «papers» acadèmics que consideren que aquest tipus d’increment té uns efectes negatius limitats.

«Amb la inflació arribant a nivells no vistos en les últimes quatre dècades a la majoria de països de l’OCDE i afectant desproporcionadament les llars de més baixos ingressos i vulnerables, els salaris mínims podrien esdevenir una eina encara més important per protegir el nivell de vida dels treballadors amb salaris baixos, alhora que es mantenen les finances públiques i la inflació sota control», va explicar l’organisme en un informe.

En aquest sentit, l’OCDE va fer referència a un «creixent consens» entre legisladors i acadèmics que, en els nivells actuals de la majoria de països de l’OCDE, els increments en els salaris mínims, fins i tot encara que siguin considerables, tenen efectes positius en les rendes baixes i efectes nuls o limitadament negatius a l’ocupació.

Així mateix, l’OCDE considera que els arguments per apujar salaris mínims on són massa baixos o implantar-los on no existeixen guanyen força tenint en compte que cada cop hi ha més evidència de situacions de monopsoni. Aquest terme, que comença a fer servir l’OCDE des de fa uns mesos, descriu la situació en què les empreses tenen un poder «unilateral» a l’hora de fixar sous i l’usen per deprimir els salaris i l’ocupació a nivells per sota dels que existirien en un mercat competitiu. En tot cas, l’OCDE ha recomanat valorar «amb cura» els efectes socials i econòmics que pot tenir apujar els salaris mínims i consultar els agents socials i altres parts interessades.