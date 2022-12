Cepsa ha arribat a un acord amb l'empresa pública d'Aguas y Servicios del Campo de Gibraltar (Arcgisa) per a utilitzar les seves instal·lacions industrials d'aigua reciclada per a la producció d'hidrogen verd, segons ha informat en un comunicat. D'aquesta manera, la companyia energètica avança en la creació del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que Cepsa ha assenyalat com "el major projecte d'hidrogen verd d'Europa", comptant amb una inversió de 3.000 milions d'euros.

A més, per a generar l'electricitat renovable necessària per a produir aquest hidrogen verd, Cepsa desenvoluparà una cartera de projectes de 3 gigawatts d'energia eòlica i solar, que suposarà una inversió addicional de 2.000 milions d'euros. Així mateix, col·laborarà amb altres productors d'energies renovables a Andalusia i de la resta d'Espanya per a promoure la integració d'aquestes noves plantes en el sistema elèctric.

Aquest projecte s'emmarca dins del pla estratègic 2030 de Cepsa, amb el qual busca convertir a Espanya en una "potència energètica" i contribuir a la independència en matèria d'energia d'Europa. En aquest sentit, la companyia construirà dues plantes per a la producció d'hidrogen verd amb una capacitat total de dos gigawatts a Palos de la Frontera (Huelva) i en Sant Roque (Cadis).

L'ús industrial d'aigües urbanes pot arribar a reduir del consum d'aigua potable en un 5%, segons la Unió Europea. Cepsa, en línia amb el seu compromís mediambiental, preveu reduir un 20% la captació d'aigua dolça en zones d'estrès hídric en 2025, respecte als nivells 2019. Aquesta decisió suposarà un estalvi de més de tres milions de metres cúbics d'aigua dolça a l'any.

La nova depuradora disposarà de tractament terciari per a aigües residuals que es traduirà en un estalvi de 4,2 milions de metres cúbics anuals que ja no s'abocaran a la mar, sinó que seran reutilitzades per Cepsa en les seves instal·lacions. Aquesta xifra és equivalent al consum d'aigua de més de 21.000 llars mitjanes, de quatre persones, durant un any.

Durant la presentació d'aquest acord, el director del Parc Energètic Sant Roque, Rosero Rivero, ha posat de manifest l'aposta de Cepsa per reduir la seva petjada en l'entorn i descarbonitzar la seva activitat i la dels seus clients.

Per part seva, la directora de Seguretat, Protecció Ambiental i Qualitat de Cepsa, Mar Perrote, ha assenyalat que la companyia unirà "tot el seu potencial tecnològic i innovador per a buscar una segona vida als residus urbans de la comarca, facilitant la transició d'un model linear a un model de gestió basat en la circularitat".