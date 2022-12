L’Associació Empordà Turisme i l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de l’Alt Empordà van signar ahir un nou acord per reforçar els vincles ja existents entre les entitats per enfortir la marca Empordà. L’objectiu és reforçar sinergies en les accions que les dues associacions porten a terme anualment, de promoció, formació i lobby empresarial.

El president de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de l’Alt Empordà, Miquel Gotanegra, i el president d’Empordà Turisme, Esteve Guerra, van explicar que un treball conjunt de les dues associacions turístiques potenciarà la marca Empordà com a destinació turística de primer ordre. «L’objectiu és unir esforços per impulsar campanyes potents de promoció turística durant tot l’any», afirmen.

En un dels punts del conveni, signat en un acte a l’Hotel Duran de Figueres, es contempla que Empordà Turisme i l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de l’Alt Empordà consensuaran la línia estratègica de gastronomia i allotjament.

L’Associació Empordà Turisme, constituïda el 2004, té prop de 200 socis i està formada per empreses i entitats públiques empordaneses. Segons defensen des de l’associació, l’objectiu és enfortir el sector turístic per mitjà d’una oferta basada en la qualitat, la sostenibilitat i atenent les necessitats dels visitants. Les campanyes de l’associació per donar a conèixer el territori als visitants s’adrecen principalment als mercats de Catalunya, el País Valencià, Navarra, el País Basc, el sud de França i l’Illa de França.

D’altra banda, l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de l’Alt Empordà, que es va constituir l’any 1978, agrupa uns 200 establiments consolidats del sector de l’allotjament i la restauració de la comarca. A l’Alt Empordà, l’hostaleria representa el 10,9% del Valor Afegit Brut (VAB) de la comarca i abans de la pandèmia movia 308 milions d’euros. Recentment, l’associació ha impulsat un cicle de jornades per debatre els reptes del turisme i innovar el sector econòmic més important de la comarca. La desestacionalització va ser el primer del eixos de les jornades que es van iniciar el 21 de novembre a Figueres, i que continuaran a finals de gener, amb una segona jornada centrada en la sostenibilitat; i el març amb una tercera jornada, al voltant del tema de la digitalització.