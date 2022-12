El preu del dièsel ha continuat baixant i encadena vuit setmanes de caigudes. El gasoil s'ha situat en 1,661 euros el litre, un 2,86% menys que fa una setmana (1,711), segons les dades publicades aquest dijous al Butlletí Petrolier de la Unió Europea. Pel que fa a la gasolina, ha caigut per cinquena setmana consecutiva i s'ha situat en els 1,590 euros el litre, un 3,16% menys que l'actualització passada (1,642) i el nivell més baix en nou mesos. Així doncs, els dos carburants es mantenen per sota els preus anteriors al descompte de 20 cèntims per litre aprovat pel govern espanyol a l'abril. La bretxa entre dièsel i gasolina s'ha situat en els set cèntims, de manera que també ha continuat reduint-se.

El preu, que no té en compte la rebaixa de 20 cèntims, es calcula a partir de les dades de més d'11.400 estacions de servei del conjunt de l'Estat. El govern espanyol ha anunciat definitivament aquesta setmana que el descompte no es continuarà aplicant de forma generalitzada a partir de l'1 de gener de 2023, sinó que s'aplicarà només a col·lectius concrets.