L'Audiència Nacional considera que aplicar els resultats de l'acord firmat entre Ryanair i Comissions Obreres (CCOO) només als treballadors de cabina afiliats a aquesta organització no atempta contra la llibertat sindical. Segons una sentència, a la que ha accedit l'ACN, queden desestimades les demandes plantejades pels sindicats USO, UGT i SITCPLA per l'acord "extraestatutari" entre Comissions i aerolínia. Segons l'argumentació judicial, queda avalat el resultat de la negociació entre CCOO i Ryanair, que "es condiciona a la prèvia afiliació a CCOO". "Es tracta d'una decisió de política sindical, que podrà ser compartida o no, però que entra dins de les facultats del sindicat", indica.

"Al·legar que assolir acords via negociació col·lectiva amb un sindicat suposa la seva promoció il·lícita i constitueix un acte d'ingerència en la llibertat sindical dels que s'han exclòs o no han estat elegits per subscriure'ls, conduiria a la irraonable conclusió que tot acord negocial al qual no participessin i subscriguessin tots els sindicats existents a l'empresa, seria contrari a la llibertat sindical", argumenta la sentència. En aquest sentit, el jutge avisa que vista la "promiscuïtat sindical existent a Espanya", aquest fet faria inviable qualsevol negociació "col·lectiva, estatutària i extraestatutària".

Segons el jutge, CCOO ha considerat que la subscripció d'aquest acord ha de servir per refermar la seva presència al col·lectiu de treballadors de cabina de Ryanair. “Des d'aquesta perspectiva exigir la prèvia afiliació com a condició per a l'aplicació de l'acord resulta raonable i entra dins l'exercici de la pròpia llibertat sindical de CCOO”, apunta.

En un comunicat difós per CCOO aquest dijous, el sindicat assegura que l'Audiència Nacional certifica la seva legitimat per negociar un acord "d'eficàcia limitada". "Ryanair va intentar arribar a un acord amb SITPLA i USO durant més de dos anys i mig, i estava en el seu dret a negociar amb CCOO davant de la situació de bloqueig, mostrant la seva voluntat d'assolir un acord", expliquen. En aquest sentit, s’afirma que l'aerolínia va oferir a USO i a SITPLA que s'unissin a l'acord, però aquests ho van declinar.

"CCOO envia un missatge de tranquil·litat a les treballadores i els treballadors que lliurement han decidit sumar-se al nostre acord, perquè continuaran gaudint de les millores aconseguides mitjançant aquest, atesa la legalitat avalada per l'Audiència Nacional", conclou comissions abans de criticar la "campanya d'atacs" patida per part d'altres organitzacions. "CCOO lamenta que la UGT s'hagi sumat a aquesta campanya de difamació", resumeixen.