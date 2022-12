La Universitat de Girona (UdG) tornarà a la fira 4 Years From Now (4YFN) del Mobile World Congress al costat d’iniciatives empresarials vinculades a la institució i projectes que seran una realitat l’any que ve. La UdG renovarà la presència en aquest esdeveniment, després que aquest 2022 hi participés per primera vegada. La Fira Hospitalet de Llobregat acollirà el 4FYN, del 27 de febrer al 2 de març de 2023, per connectar emprenedors, inversors i companyies per tal que en puguin sorgir noves idees empresarials.

L’estand de la UdG acollirà cinc empreses, totes elles spin-offs o EBTs de la institució: Ecomemb

Tensormedical SL

3S’TECH

Newronia

IQUA ROBOTICS. La UdG també hi portarà dos projectes de creació d’empresa fruit de resultats de recerca amb potencial per ser transferides al mercat. Es tracta de dues iniciatives de grups de recerca de la UdG: DrinkIA , del Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA)

, del Laboratori d’Enginyeria Química i Ambiental (LEQUIA) Greenzyme, del Laboratori de Bioquímica Computacional: Disseny Racional de Nous Enzims (CompBioLab).