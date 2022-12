Agafar un avió durant aquestes festes és un 35% més car que l’any passat

«Mai havia trobat uns vols tan cars per tornar a casa per Nadal. Més de 300 euros l’anada», exclama Sara Blanco, una noia d’Oviedo que viu actualment a Madrid i volia passar les festes amb la seva família. «Al final hi aniré amb autobús», sentencia. Miguel Miñambres, nascut a Salamanca i que viu a Alemanya, declara que està atrapat al seu país pels costos que suposa viatjar actualment: «Per anar a Espanya per Nadal hem hagut de comprar el bitllet amb molta antelació i ha costat 180 euros només l’anada. Fa un any va costar 250 anada i tornada. És exagerat», explica.

Com cada any, han tornat els retrobaments familiars, els regals, els desitjos de final d’any i la loteria. Però no són pocs els que s’han vist obligats a escurçar les seves escapades. De fet, un 42% dels espanyols assegura que ha hagut de cancel·lar el seu viatge previst per a aquesta època de l’any, segons la plataforma d’investigació Appinio.

Amb la inflació pels núvols, el preu del bitllet aplicat per les companyies aèries europees en vols internacionals ha augmentat un 35% l’últim any i, en el cas dels vols domèstics, fins a un 20%, segons dades d’Eurostat i Capa-Centre for Aviation recollits per Eurocontrol. «El preu del combustible és el doble de car respecte l’any passat i suposa aproximadament el 30% dels costos de l’aerolínia», explica Javier Gándara, president de l’Associació de Línies Aèries.

Les taxes mediambientals també afecten els comptes del sector. «Fruit de l’impacte de la covid, hi ha més preocupació per la sostenibilitat. Això implica renovar la flota dels avions perquè siguin més eficients i per l’augment de la investigació i desenvolupament», apunta Pere Suau, professor d’Economia i Empresa de la UOC i expert en transport aeri. Són costos que a poc a poc es van traslladant al consumidor. De fet, han sigut les pròpies aerolínies les que han avisat de l’encariment dels preus. Ryanair va aclarir al setembre que apujaria els seus preus un 25% fins al 2027. I moltes companyies ja es mouen en aquesta direcció. «Les pujades són més fortes per als vols intraeuropeus que per als domèstics. No és el mateix les rutes que tenen una elevada demanda que les que en tenen menys», afegeix Suau.

I la tendència no s’aturarà l’any que ve. Els vols entre ciutats europees podrien experimentar pujades de preu del 6% per als viatges de negocis i del 5,5% per al turisme el 2023, segons l’informe Air Monitor 2023.

A això se suma el fet que diverses aerolínies han canviat la seva política d’equipatge l’últim any i ja no s’inclouen les maletes al preu base, sinó que s’ha de contractar a part. «Això es fa perquè les companyies volen donar més capacitat d’elecció als passatgers, perquè només paguin per l’equipatge que realment els interessi. A més, permet abaixar les tarifes base i guanyar competitivitat entre les aerolínies», apunta Manuel Lopez, president d’Intermundial. Un cop comprats els vols, el cost de l’allotjament hoteler es converteix en un altre desconcert. I és que el seu preu ha augmentat un 10% per Nadal de mitjana respecte l’any anterior, com revela un estudi de la consultora Simon-Kucher & Partners. «Tot i que la gent té menys diners, volar segueix estant a l’abast dels clients i la demanda continua vigent», conclou Gándara. I afegeix que al novembre ja van viatjar un 96% de totes les persones que ho van fer el 2019.

Opcions per a tots els gustos

Hi ha opcions per a tots els gustos i butxaques. En qualsevol cas, depèn de l’antelació amb què es reservi o dels serveis complementaris. En una recerca pels principals comparadors en el moment d’elaborar aquest reportatge, del 29 al 2 de gener es poden veure els focs artificials al costat del Big Ben i del London Eye comprant un vol Barcelona-Londres amb Ryanair per 42 euros anada i tornada. Tot i que cal tenir en compte que no hi estan afegits els costos de l’equipatge i que es tracta de la segona ciutat més cara d’Europa, de manera que el cost total pot escalar fàcilment. Un altre Cap d’Any diferent podria ser a la plaça Times Square. Amb Lufthansa, un vol Madrid-Nova York del 26 de desembre al 8 de gener pot costar fins a 814 euros. Envoltar-se d’aigües cristal·lines a les Seychelles té un cost mínim de 1.650 euros anada i tornada -amb dues escales- viatjant des de València amb l’aerolínia Emirates. Amb això, encaixar expectatives i realitat econòmica es converteix en un dels propòsits de final d’any per a molts.