Recursos humans es reinventa

Les tecnològiques més importants del món estan retallant cada vegada més personal. En un context de pujada de preus, postpandèmia i guerra a Ucraïna, molts es pregunten si mantindran el seu lloc de treball. Tot i que el futur és incert, el que sí que es coneix són les tendències que mouran els departaments de recursos humans l’any vinent.

En una era més digital després de la crisi sanitària, la intel·ligència artificial ha irromput en els recursos humans amb l’anàlisi de dades en el reclutament, les entrevistes mitjançant xatbots o l’avaluació d’expressions facials. Les noves tecnologies, que fan possible el teletreball, també creen reptes «enormes» per aconseguir mantenir la cultura i la raó de ser de cada empresa, sosté Juan Carlos Pérez, president de l’Organització Internacional de Directius de Capital Humà (DCH). «No es pot dirigir les persones com es dirigien abans», afegeix.

Les noves tendències que s’esperen per a l’any vinent giren entorn de captar i mantenir el talent a les companyies. De fet, es preveu que el 2023 sigui la preocupació més gran. «Ens enfrontem a un canvi de paradigma. Ja no seran les empreses les que elegiran les persones sinó les persones les que elegiran l’empresa», afirma María Obispo, directora de l’àrea Talent Engagement de Llorente y Cuenca.

Amb la mutació de les corporacions després de la pandèmia -amb més conciliació i prioritat per a la salut mental-, la dificultat de trobar talent i l’entrada al món laboral de la generació Z s’ha generat la tempesta perfecta. Els informes indiquen que els nascuts entre 1997 i 2015 contagien el seu estil de vida a altres edats en l’entorn laboral: busquen entorns amigables i on es tingui cura de la salut física i psicològica, i tenen una consciència ètica i mediambiental més gran.

Les empreses, en aquest context, invertiran més a comprometre els seus empleats, unint les seves necessitats, remarca l’Informe Tendències Talent 2023 elaborat per la consultora Llorente y Cuenca i DCH. La bona acollida del treballador durant els primers mesos, prendre decisions conjuntes, la transparència sense filtres o trobar valors compartits seran claus.

L’ajuda del metavers

Així, una de les noves tendències consistirà que els potencials treballadors podran conèixer, abans d’entrar a l’empresa, com serà el seu dia a dia gràcies al metavers. «Serà part fonamental per mostrar allò que més demanen els potencials empleats: conèixer l’experiència de treballar sense necessitat de pertànyer a la companyia», apunta l’esmentat estudi. D’aquesta manera, el màrqueting deixarà de ser exclusiu per a la captació de clients.

Fenòmens com la renúncia silenciosa -en la qual els treballadors s’absenten de la feina o la fan sense una capacitat plena per desmotivació- van tenir un auge el 2022 i van portar a la necessitat d’optar per la rotació. De fet, un 45% de les companyies van experimentar un increment d’aquesta el 2022. «Pot ser una oportunitat per millorar la manera en què es treballa dins de les organitzacions», apunta María Obispo. Per a això, s’haurà de deslligar la contractació a un moment concret de necessitat i fomentar la innovació amb l’entrada de nous perfils, assenyalen els experts.

No obstant, l’àrea més rellevant de desenvolupament en els pròxims anys és l’onboarding. Consisteix a fer atractiva l’acollida en els primers mesos en una empresa, temps que marcarà per complet el futur del treballador. És una necessitat que preval, tenint en compte que el 58% de les organitzacions redueixen a un dia aquesta rebuda i basen el seu programa d’incorporació en operativa, processos burocràtics i paperassa. Amb tot, el 75% dels professionals té un mal record del seu període d’iniciació, que els va ocasionar estrès, abandonament i soledat. I un 21% decideix abandonar en la primera etapa. «L’onboarding és el tema menys desenvolupat, malgrat ser essencial. I serà probablement l’àrea més rellevant en els pròxims anys», explica Pérez.

Ser transparent promou la confiança en qualsevol relació. I no és diferent amb les empreses. Un 32% dels potencials candidats tenen en compte les ressenyes dels empleats com el factor més important a l’hora d’optar a un nou lloc de treball. A més, la transparència quant a salaris és el que més interessa els professionals, afirma l’informe. «Fins fa poc temps les polítiques salarials no s’explicaven. Però a partir d’ara, conèixer els salaris per posició o perfil professional serà fonamental», explica Juan Carlos Pérez.

El 78% dels mil·lennistes i el 62% de tots els treballadors acceptarien anar-se’n a una feina en la qual guanyessin menys si la nova empresa tingués uns valors alineats amb els personals, assenyala un estudi realitzar per Udemy.