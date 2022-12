El repartiment de beneficis creix tres vegades més a Espanya que a Europa

Espanya viu la seva particular «excepció ibèrica» pel que fa al repartiment entre empreses i treballadors dels costos de la inflació. Mentre que el repartiment de beneficis entre els propietaris de les empreses està creixent tres vegades més a Espanya que a la mitjana de la zona euro, els salaris pugen la meitat. Així ho constata un informe publicat recentment per UGT, que assenyala que el poder adquisitiu dels treballadors és avui un 6,4% inferior al que tenien abans de la crisi del 2008. I que l’actual crisi de preus encara ha rebaixat més el pes de les rendes del treball dins del total de la riquesa generada i repartida a l’economia espanyola. Una altra dada que revela és que el salari més freqüent a Espanya -no confondre amb el mitjà, que ve esbiaixat per l’arrossegament de les rendes més altes i més baixes- és de 1.100 euros nets al mes.

L’estudi de la UGT fa una radiografia sobre com estan els salaris actualment a Espanya i com evolucionen respecte la resta d’economies europees, i tot això ho compara amb l’evolució dels comptes empresarials. I el resultat de la radiografia no afavoreix els treballadors i sí les empreses, segons explica el sindicat. El pagament de dividends als accionistes al segon trimestre de l’any gairebé es va duplicar respecte el mateix període de l’any anterior. Va augmentar un 97,7%, més de tres vegades més que del que ho va fer a la mitjana europea (28,7%). I és que a França (32,7%) o Alemanya (36,3%) l’augment d’aquesta distribució de guanys és substancialment inferior. Les companyies reparteixen ara beneficis aconseguits a la sortida de la crisi de la covid. Les expectatives de les companyies era que l’economia evolucionaria millor del que ho ha fet posteriorment, mentre que el coronavirus l’han encadenat amb l’espiral de preus.