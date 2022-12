El preu de la llum s'enfila clarament aquest dilluns fins als 80,31 euros MWh després del mínim de 10,63 euros marcat per Nadal, el preu més baix des del maig del 2021, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Tot i aquest repunt de 70 euros i el 700%, el cost de l'electricitat se situa per sota de fa una setmana –el dilluns 19 de desembre- quan era de 96,41 euros MWh. En comparació amb fa un any, el preu de la llum per Sant Esteve s'ha abaratit un 43% (188,53 euros MWh). Per franges horàries, i exclòs l'ajust, l'hora més cara serà entre les vuit i les nou del vespre amb una punta de 189,26 euros MWh, mentre que la franja més barata serà entre les quatre i les sis de la matinada amb 24,10 euros per MWh.

Si no existís l'anomenada 'excepció ibèrica', el preu majorista de l'electricitat aquest Sant Esteve seria de 129,25 euros MWh, uns 50 euros més cara, segons ha detallat el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. En comparació amb altres països de l'entorn, Espanya continua amb l'electricitat més barata en relació a Itàlia (172,3 euros MWh), Grècia (198,2 euros MWh) o Irlanda (216,8 euros MWh).