El Govern crea un xec de 200 euros per mitigar l'efecte de la inflació a la cistella de la compra de les famílies vulnerables –rendes inferiors a 27.000 euros– i rebaixa sis mesos l'IVA del 4% al 0% per a tots els aliments de primera necessitat –pa, farines panificables, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates, cereals– i del 10% al 5% per a l'oli i la pasta. Aquestes són dues de les principals mesures del tercer paquet antiinflació anunciat pel president del Govern, Pedro Sánchez, després de l'última reunió del Consell de Ministres abans d'acabar l'any. A més, l'Executiu donarà una sèrie d'ajudes als agricultors per fer front a l'alça dels fertilitzants i evitar que això suposi preus finals més alts.

«El Govern assegurarà que les rebaixes de l'IVA i les ajudes als agricultors es traslladen de manera directa i immediata al preu dels aliments. Establirem en aquest reial decret llei l'obligació que es traslladi aquesta rebaixa al preu dels aliments», ha dit Sánchez en una intervenció des del palau de la Moncloa en la qual ha aprofitat per fer balanç del curs que es tanca aquest divendres. El xec a les famílies arribaria a més de 4,2 milions de famílies, segons ha afegit el president del Govern. La guerra d'Ucraïna ha suposat una amenaça per al nivell general de preus, que en el cas de l'energia s'han moderat els últims mesos, mentre que en els aliments ha sigut el contrari. Segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la pujada de preus de l'alimentació és del 15,3% interanual. En productes de primera necessitat, com la llet, l'alça és del 30%, en l'oli, també un 30% i en el cas dels ous, un 26%. Altres productes, com la farina, la mantega i el sucre, han experimentat increments pròxims al 40% interanual. El govern espanyol elimina l'IVA d'aliments de primera necessitat Es tanca així un polèmic capítol iniciat a finals d'estiu amb les declaracions públiques de la vicepresidenta tercera del Govern, Yolanda Díaz, quan demanava als supermercats que dissenyessin una cistella de compra de productes bàsics més barats i que immediatament va rebre resposta negativa per part del sector alimentari i del ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas.