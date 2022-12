El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un nou paquet anticrisi que elimina l'IVA de "tots els aliments de primera necessitat" que fins ara estaven gravats amb un 4% i rebaixa del 10 al 5% l'IVA de l'oli i la pasta durant sis mesos. El paquet també crea un xec alimentari de 200 euros per a rendes de menys de 27.000 euros anuals, uns 4,2 milions de famílies. A més, el decret al qual ha donat llum verda el Consell de Ministres inclou la congelació dels preus dels lloguers en renovacions de contractes que finalitzin abans del 30 de juny de 2023, que es prorrogaran sis mesos amb el mateix preu, tal com reclamava Unides Podem.

L'executiu també prorroga durant tot l'any que ve el límit del 2% de l'augment interanual dels contractes de lloguer indexats a l'IPC. Pel que fa als aliments que no tindran IVA en els pròxims sis mesos són el pa, les farines panificables, la llet, el formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates i cereals.

El pacte entre PSOE i la formació lila es va tancar ahir dilluns i aquest matí l'han segellat en una trobada prèvia al Consell de Ministres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz. Ho ha explicat Sánchez aquest dimarts en roda de premsa al Palau de la Moncloa en una compareixença de balanç de l'any després de l'últim Consell de Ministres de 2022.

El cap de l'executiu ha xifrat en 10.000 milions d'euros el cost d'aquest paquet de mesures la qual cosa eleva a 45.000 MEUR la inversió feta pel govern espanyol per respondre a l'impacte de la guerra d'Ucraïna. Sánchez ha afirmat que s'han aprovat ja sis paquets de mesures des del març d'aquest any i ha reivindicat la resposta que està donant l'executiu, que ha contraposat a la del PP en l'anterior crisi econòmica.

Amb el nou paquet anticrisi, a més, la bonificació dels carburants de 20 cèntims per litre es limitarà a sectors professionals i deixarà de ser generalitzada. Sánchez ha dit que la mesura ha tingut un "indubtable efecte positiu", però ha justificat la decisió per la "baixada del preu" de la benzina. A banda de la gratuïtat de Rodalies i Mitja Distància, el govern espanyol mantindrà la rebaixa del 30% de les ajudes per reduir el transport urbà i interurbà en aquells casos en què autonomies o ajuntaments ho complementin fins al 50%.

Tot l'any que ve també hi haurà gratuïtat dels trajectes en autobús de titularitat estatal al conjunt de l'estat espanyol, acordada amb el PDeCAT en la negociació dels pressupostos així com l'increment del 15% de les pensions no contributives i de l'IMV. A banda, es prorroga sis mesos la suspensió de desnonaments a llars vulnerables.

Una altra rebaixa fiscal que es manté és la de llum i gas i també es manté la prohibició durant tot el 2023 dels talls de subministraments essencials i l'extensió del bo social. El preu del preu màxim del butà també continuarà congelat.

Bonificació del combustible i ajudes directes

La bonificació de 20 cèntims del combustible només s'aplicarà al transport professional per carretera i s'abonarà a final de cada mes. Per als agricultors també es mantindrà l'ajuda, que es donarà amb la devolució de l'impost especial d'hidrocarburs amb un cost de 240 milions d'euros. També es donaran 120 milions d'euros en ajudes directes per a pescadors.

A més, als agricultors se'ls compensarà l'augment dels costos per l'encariment dels fertilitzants amb 800 milions d'euros en ajudes directes. Una part del paquet va dirigit a la indústria electrointensiva, per a qui s'obrirà una línia de liquiditat de l'ICO de 500 milions d'euros. Al sector de la ceràmica i altres subsectors, tindran 450 milions d'euros en ajudes.

Revalorització de pensions

El govern espanyol també ha aprovat un altre decret que incrementa les pensions un 8,5% el 2023. L'executiu, a més, ha aprovat la jubilació activa millorada per permetre que els professionals sanitaris d'atenció primària, metges de família i pediatres en edat de jubilació puguin continuar exercint els tres anys posteriors compatibilitzant el 75% de la seva pensió amb el servei actiu.

Compliment dels compromisos

Sánchez ha presentat l'informe semestral sobre l'estat del compliment dels compromisos adquirits. A 31 de desembre de 2022, el cap de l'executiu diu que ja ha complert el 66,8% dels compromisos, més de 1.000, i la previsió és que s'assoleixi el 72,9% al juny de l'any que ve. L'informe afirma que el 73,2% dels compromisos del discurs d'investidura s'han assolit i el 68,9% dels de l'acord de coalició.

"Espanya està avançant malgrat totes les complexitats i dificultats", ha dit Sánchez, que ha pronosticat que l'estat espanyol acabarà 2022 amb un creixement econòmic "més alt del que s'esperava" per sobre del 5%.