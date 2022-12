El cistell de consum setmanal per a una família de quatre membres serà 3,5 euros més barata una vegada entrin en vigor la rebaixa del 4% al 0% per als aliments bàsics i del 10% al 5% per a la pasta i l’oli d’oliva, segons càlculs a partir d’una compra fictícia a la web de Mercadona, el supermercat amb més quota de mercat a Espanya.

En total, El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona, ha elegit 25 productes en una quantitat i grup d’aliments que es troben en línia amb un cistell de productes saludables dissenyat per l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que inclou el consum setmanal aconsellable en funció de la mida de la unitat familiar, així com amb la «guia de productes essencials per a un cistell de consum nutricionalment de qualitat saludable i sostenible» del Ministeri de Consum. Totes dues inclouen aliments com el peix, la carn o els iogurts, que estan fora d’aquesta rebaixa de l’IVA. Uns 1.800 milions d'euros per abaratir aliments En total, segons els preus trobats a la web del supermercat valencià aquest dimarts, una llar formada per una parella i dos fills pagaria pel seu cistell de consum setmanal 122,84 euros, preu que baixaria a 119,35 amb les rebaixes de l’IVA als aliments anunciades pel president del Govern central. A aquesta reducció fiscal s’hi ha d’afegir, a més, el xec de 200 euros per a les rendes de menys de 27.000 euros.