Un dels temes més polèmics, i que ha estat més temps negociant-se entre els socis de Govern del PSOE i Unides Podem (UP) per redactar el reial decret definitiu amb el tercer paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna ha estat el de l’habitatge i, en concret, el dels lloguers. No ha estat tant mantenir el límit del 2% en les revisions dels contractes davant l’absència d’un acord entre llogater i arrendador durant sis mesos, sinó evitar que aquesta limitació quedi sense efecte. Així, finalment, es prorrogaran durant sis mesos tots aquells contractes de lloguer que estiguin propers a acabar-se. Això equival a congelar les rendes, que era una de les peticions d’Unides Podem. En tot cas, el portaveu de la força morada al Congrés, Pablo Echenique, va admetre que és molt difícil limitar els preus dels nous contractes que s’hagin de subscriure quan no hi ha una llei de l’habitatge amb un índex que serveixi de referència.

També es prorroga la suspensió del procediment de desnonament i els llançaments per a llars vulnerables sense alternativa habitacional. La qüestió de l’habitatge és una de les que generen més tensions en la relació entre els socis del Govern. L’alça de les rendes expulsa moltes famílies del mercat.