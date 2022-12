El Govern crea un xec de 200 euros per mitigar l’efecte de la inflació en el cistell de la compra de les famílies més vulnerables -amb rendes inferiors a 27.000 euros i un patrimoni inferior a 75.000 euros sense incloure-hi l’habitatge habitual-. El xec arribarà a més de 4,2 milions de famílies.

També es rebaixa durant sis mesos a partir de l’1 de gener l’IVA del 4% al 0% per a tots els aliments de primera necessitat –pa, farines panificables, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates, cereals - i del 10% al 5% per a l’oli i la pasta. Serà fins al 30 de juny o «fins que la taxa interanual de la inflació subjacent baixi del 5,5%». Aquesta variable, que exclou els elements més volàtils com l’energia i els aliments no elaborats, es va situar al novembre en el 6,6%. A més, l’executiu va decidir a l’últim Consell de Ministres de l’any donar una sèrie d’ajudes als agricultors per fer front a l’alça dels fertilitzants i evitar que això suposi un increment dels preus per al consumidor final.

La guerra d’Ucraïna ha suposat una forta amenaça per al nivell general de preus, que en el cas de l’energia s’han moderat en els últims mesos, mentre que en els aliments ha passat tot el contrari.