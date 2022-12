L'Índex de Preus de Consum (IPC) a l'Estat ha caigut un punt al desembre i ha tancat l'any amb una variació anual del 5,8%, el valor més baix des del novembre del 2021. Segons l'indicador avançat que ha publicat aquest divendres l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la baixada s'explica per la moderació dels preus de l'electricitat i els carburants. En canvi, la inflació subjacent –que exclou els aliments no elaborats i l'energia- s'ha enfilat sis dècimes, fins al 6,9%, per l'encariment del cistell de la compra, i acumula pujades interanuals des de l'abril del 2021. Pel que fa a la variació mensual, l'IPC ha registrat un repunt de tres dècimes respecte del novembre.

Pel que fa a la variació anual, la dada avançada aquest divendres constata que la inflació acumula caigudes interanuals des del juliol, quan va assolir la taxa rècord del 10,8% a l'Estat. Amb tot, si la dada avançada per l'INE es confirma, l'IPC mitjà del 2022 se situarà en el 8,4%. Quant a l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA), al desembre s'ha registrat una variació anual del 5,6%, més d'un punt inferior a la registrada en el mes anterior. En relació amb la variació mensual, l'IPCA ha repuntat una dècima. La variació anual definitiva de l'IPC corresponent al mes de desembre es coneixerà a mitjans de gener. Aleshores l'INE també publicarà dades per comunitats autònomes. Al novembre, la variació anual de l'IPC es va situar en el 6,8% a l'Estat i en el 6,4% a Catalunya.