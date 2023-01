El preu de la llum per a aquest dilluns, primer dia laborable del 2023, pujarà prop de 100 euros per als clients de la tarifa regulada i se situarà en els 114,24 euros per MWh, xifra que quasi multiplica per 20 els 5,85 euros per MWh d'aquest diumenge, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Per a aquest dilluns, la mitjana de la subhasta en el mercat majorista és de 112,55 euros als quals cal sumar-hi 1,69 euros per MWh per la compensació del topall del gas a les centrals de cicle combinat. La franja horària més barata serà entre dues i tres de la matinada, amb 42 euros MWh mentre que la més cara serà entre sis i set de la tarda, amb 174,64 euros MWh.

D'aquesta manera, deixen enrere els valors marcats en les darreres jornades com per exemple els 1,82 euros per MWh que es van pagar dissabte, el més baix des del gener del 2021.