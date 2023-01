La rebaixa de l’IVA de determinats aliments bàsics aprovada pel Govern espanyol el 27 de desembre per als sis pròxims mesos s’ha estrenat aquest dilluns, 2 de gener, enmig del desconcert en petits establiments, mentre que les mitjanes i grans superfícies sí que semblen haver portat als seus lineals la retallada en alguns cèntims dels productes afectats per la mesura adoptada per l’Executiu per frenar la inflació i alleujar l’economia de les famílies.

«Han baixat tots els pans, però un cèntim o dos no es noten», explica la dependenta d’una fleca de Barcelona. Per a aliments de primera necessitat com ara el pa, farines panificables, llet, formatge, ous, fruites, verdures, hortalisses, llegums, patates, cereals, l’IVA passa del 4% al 0%. En una barra de pa d’un euro, l’estalvi és de 4 cèntims. Per a olis i pasta, l’impost baixa del 10% al 5%. «La gent es queixa molt en general que tot està molt car, però avui de moment ningú ha comentat res que sigui més barat», afegeix aquesta fornera.

En general, es dona per fet que l’ajust dels preus s’anirà produint al llarg dels pròxims dies. Les cadenes de supermercats, no obstant, sí que han reduït als seus lineals els preus dels aliments afectats. A Mercadona, per exemple, el paquet de fideu gruixut ha passat de 0,8 a 0,76 cèntims. I el paquet de formatge Gouda, de 2,45 a 2,36 euros. També es nota el descompte en el paquet de sis brics de llet sencera, que ha passat de 5,7 euros a 5,48, així com en el sac de patates (de 4,4 a 4,23 euros), en el de cebes (de 2,49 a 2,39), de pomes (2,39 a 2) o de mandarines (de 3,58 a 3,16 euros).

A la cadena Bonpreu, l’oli refinat de gira-sol ha passat de 2,4 euros, divendres, a 2,29 euros aquest dilluns; i el d’oliva, de 5 a 4,79 euros. El pa de motllo, però, es manté invariable, a 2,15 euros, mentre que els ous que es venien a 2,1 euros divendres es venen aquest dilluns a 2 euros.

Una treballadora d’una altra cadena explica que les rebaixes són de molt pocs cèntims. «5, 10, 30 cèntims com a molt», explica. El problema avui, per ella, ha sigut la confusió de la gent. «La llet ha baixat, però succedanis com la llet de soja, no. La gent veu que això està igual de preu i es queixa», explica.