L'empresa de gelats artesans italians amb seu central a l'Empordà s'ha endut dos guardons de la quarta edició dels Premis Franquícies de Catalunya 2022. Gelati Dino ha estat distingida com la franquícia amb millor projecció en el mercat català i l'Associació de Franquícies de Catalunya (AFC) ha escollit Valter Rosso com el millor director executiu. El jurat estava format per representants del món de la franquícia, l'advocacia i dels sectors financer i periodístic: Xavier Vallhonrat (president de l'AFC), David Casals (diari Expansión), Prudencio Martínez-Franco (director de Franquishop), Silvia Pagan del Álamo (BBVA) i Ana Úbeda (advocada sòcia del bufet Jausàs Fieldfisher). Els premis es reparteixen en un total de deu categories.

Valter Rosso, CEO de Gelati Dino i uns dels premiats, ha celebrat el premi i ha assegurat, durant l'entrega dels guardons a la Sala d'Actes del Centre Cívic Vil·la Urània de Barcelona, que no s'esperaven arribar fins a aquest punt: "Fa 45 anys, si ens haguessin dit que avui hem arribat a on som ara, no ens ho hauríem cregut. Amb el meu sogre vam iniciar aquest projecte en una petita gelateria a Empuriabrava i ara, gràcies a l'esforç de tot l'equip i de la família, comptem amb més de 30 punts de venda i seguim creixent".

Per la seva banda Enric Bofill, director d'expansió de l'empresa empordanesa, ha destacat que un reconeixement com aquest els "ens omple de satisfacció" i, alhora, dona "la força i l'energia" per seguir creixent. Per a Bofill, els dos guardons arriben en un "moment especial" perquè l'empresa està invertint "molt" en el model de franquícia amb l'objectiu clar de ser el referent de la gelateria artesanal organitzada a l'estat espanyol.

Aquests premis s'organitzen, segons el president de l'AFC, Xavier Vallhonrat, amb l'objectiu de reconèixer públicament les empreses i persones que més s'han distingit en el sistema de franquícies: "Considerem que en moments difícils com els que estem vivint en l'actualitat, és més necessari que mai reconèixer l'esforç d'aquelles persones que durant aquest 2022 han destacat en el desenvolupament d'una franquícia".

Gelati Dino té el seu gruix de botigues arreu del litoral gironí i a ciutats com Girona i Barcelona. També disposa d'establiments a Madrid, Torremolinos (Màlaga), Saragossa, Marràqueix i des del passat mes de desembre a Doha, Qatar. És l'empresa de gelats artesans més gran d'Espanya i compta amb més de 200 treballadors, dividits entre les gelateries i la central d'Empuriabrava. Produeix 450.000 litres de gelat cada any, el que suposa que anualment fabrica 4,5 milions d'unitats de 100 ml. Serveix, de mitjana, un gelat cada sis segons.

A través de la marca Pavese Gelato Creativo, Dino distribueix gelats a la restauració i gastronòmics. També ofereix gelats a mida per als xefs, al mateix temps que treballa per restaurants amb estrella Michelin que busquen sabors curiosos i únics. Dino fabrica i prepara ingredients i productes semielaborats per vendre a professionals del gelat artesà a través de la marca Compagnia del Gusto. L'empresa produeix la majoria dels ingredients que s'utilitzen i comercialitza tots els productes per fer gelats i creps. Compren els aliments d'origen i directament al productor.

La companyia empordanesa va néixer el 1978, any en què el fundador, Dino Pavese, va obrir la primera botiga a Empuriabrava. Tres generacions després i 44 anys més tard, Gelati Dino Gruppo s'ha convertit en una de les marques de gelat de referència del país. L'empresa segueix la tradició familiar, i a dia d'avui està dirigida pel gendre de Dino Pavese, Valter Rosso.