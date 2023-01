Les entitats bancàries fa temps que empenyen els seus clients a una digitalització forçosa que agafa a bona part de la població d'edat més avançada desprevinguda. En aquesta cursa, hi ha bancs que han accelerat aquest procés i, per exemple, n'hi ha 4 que ja no emeten llibretes d'estalvi, segons conclou l'OCU després de realitzar un estudi.

Les assenyalades en qüestió són Abanca, Bankinter, BBVA i Caja Rural de Jaén. Tot i que no són les úniques que posen traves a la utilització de llibretes perquè hi ha altres entitats que fixen comissions per la seva emissió.

I parlant de traves per efectuar operacions bancàries en oficines físiques, l'organització de consumidors també denuncia les dificultats per disposar d'efectiu en finestreta.

"Tampoc són rares les comissions establertes per pagar en efectiu els rebuts no domiciliats", prossegueix l'OCU que, no obstant això, assegura que una de les més habituals és la de "cobrar per ordenar una transferència des de l'oficina", una operació que per internet no sol estar penalitzada.

"La falta d'habilitats digitals, la por de cometre errors o al frau en línia obliga a bona part dels majors de 55 anys i la majoria dels majors de 65 anys a continuar recorrent al servei presencial de la seva oficina bancària. Lamentablement, es tracta d'un servei que no deixa d'acumular comissions, sobretot en les grans entitats bancàries", denuncia l'OCU, que porta temps denunciant aquest tipus de pràctiques que "comporten l'exclusió financera dels col·lectius més vulnerables, que haurien de gaudir d'especial protecció".

L'OCU ha sol·licitat al govern espanyol que el servei bancari físic es consideri com a “servei bàsic i universal” i que garanteixi una atenció presencial a tota la població, "sense discriminació econòmica per als més grans que necessitin mantenir una atenció presencial".