Amazon acomiadarà a més de 18.000 treballadors. El seu director executiu, Andy Jassy, ha confirmat aquest dimecres l'impacte que les retallades tindran en el gegant del comerç electrònic en un comunicat per donar resposta a la informació avançada pel Wall Street Journal'. Es desconeix quina afectació tindran aquests acomiadaments massius per a la plantilla a Espanya.

Al novembre, The New York Times va informar que la companyia planejava l'acomiadament d'uns 10.000 del seu total d'1,5 milions d'empleats. La xifra confirmada ara és molt superior a l'estimada llavors. A partir del 18 de gener, Amazon comunicarà uns acomiadaments que afectaran principalment les àrees de botigues, tecnologia i experiència de l'usuari.

Com afectaran aquestes retallades al futur del seu gran complex logístic robotitzat al Logis Empordà, al Far d’Empordà? És una incògnita. Inicialment, els plans de la companyia passaven per posar-lo en marxa al llarg de 2022. De fet, l'estiu passat la constructora Sacyr va enllestir les obres i va entregar el complex acabat a la companyia. De moment, la multinacional del comerç en línia no engegarà la planta aquest 2022 i manté un hermetisme absolut sobre la data exacta de posada en funcionament de la plataforma logística.

De moment, el discurs oficial de la companyia és que es manté el calendari de contractacions fins al 2025 que preveu incorporar a tota Espanya a un total de 5.000 empleats més.

Crisi en el sector

El sector tecnològic ha viscut un 2022 complicat. Les turbulències macroeconòmiques, la inflació i les males perspectives d'alguns negocis han portat a la indústria a retallar més de 150.000 llocs de treball a tot el món. Els acomiadaments més sonats fins avui havien estat els de Meta, la propietària de Facebook i Instagram, que han afectat 11.000 empleats. A partir d'ara, Amazon encapçalarà aquesta llista. El mateix Jassy s'ha referit a la "incertesa econòmica" per justificar aquest cessament massiu.

Aquesta tendència d'apretar-se el cinturó sembla que es consolidarà aquest 2023. Aquest dimecres, l'empresa de software Salesforce i la xarxa social de vídeos Vimeo van anunciar que acomiadarien respectivament al 10% i a l'11% de la seva plantilla, un moviment que, es calcula, posarà al carrer a més de 8.000 persones.

Amazon va tancar el tercer trimestre de 2022 registrant uns ingressos nets de 2.900 milions de dòlars, una caiguda notable en comparació amb els 3.200 milions registrats durant el mateix període de l'any anterior. A escala internacional, va patir una pèrdua operativa de 2.500, mentre que el 2021 va ser de 900 milions.

Aquesta caiguda també es deu en part a la mala evolució en les vendes de la marca d'altaveus intel·ligents Echo, que utilitza l'assistent virtual Alexa. Es calcula que aquests podrien haver portat a Amazon a patir pèrdues d'uns 10.000 milions de dòlars. Gran part dels acomiadaments anunciats podrien afectar els treballadors destinats a aquesta branca del negoci. Tot i que les vendes a les seves botigues digitals continuen sent la major part dels seus ingressos, el creixement dels seus serveis de computació en el núvol, Amazon Web Services (AWS), és una de les millors notícies del seu negoci.

La valoració borsària d'Amazon va caure fins a un 51% el 2022. Des de principi d'any —i tenint en compte que l'índex borsari per a les empreses tecnològiques Nasdaq va obrir el dia 3— les accions de la companyia han remuntat lleugerament, però mantenen una tendència irregular. Els acomiadaments que es materialitzaran en les pròximes setmanes poden portar a una tènue revaloració de les seves accions, però la companyia afronta un 2023 amb múltiples reptes. Així i tot, Jassy s'ha mostrat optimista. "Aquests canvis ens ajudaran a perseguir les nostres oportunitats a llarg termini amb una estructura de costos més sòlida", ha afirmat.