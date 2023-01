Espanya recupera el 85% del rècord d’arribades de turistes prepandèmia

El turisme confirma la reactivació després dels dos anys d’aturada per la pandèmia. El sector es va recolzar en un primer moment en la fortalesa de la demanda dels clients espanyols per començar la recuperació, però ara s’agafa també a la millora del negoci vinculat als turistes estrangers per impulsar l’activitat, que manté el pols malgrat la incertesa econòmica internacional. Espanya va rebre 67,4 milions de turistes entre els mesos de gener i novembre, cosa que suposa més que duplicar els 28,2 milions de l’any passat (+138%) i amb la qual cosa es recupera un 85% dels nivells d’arribades prepandèmia, segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). El sector ja acumula 18 mesos consecutius de creixements de les arribades de turistes estrangers després de la caiguda provocada pel coronavirus i les restriccions als viatges, però encara es manté amb prop de 12 milions de turistes menys que abans de la pandèmia de covid.

Tot i els dubtes sobre la fortalesa de la demanda internacional després d’un estiu de rècord pel cop de la inflació i l’alentiment econòmic, la veritat és que l’activitat continua mantenint el pols. Al novembre van arribar a Espanya 4,34 milions de turistes, fet que suposa un 29% més que l’any passat i recuperar el 93% dels viatgers del mateix mes del 2019 precovid. A falta de conèixer-se les dades oficials del mes de desembre, les estimacions del sector passen per haver aconseguit en el conjunt del 2022 entre 70 i 71 milions de turistes internacionals, de manera que confirmarà la seva reactivació durant l’exercici davant dels 31 milions del 2021, però encara molt lluny del rècord de 83,7 milions d’arribades del 2019. Regne Unit va ser el principal país emissor entre gener i novembre amb 14,4 milions de turistes i un augment de gairebé el 270% en relació amb l’any passat, però encara molt per sota dels més de 17 milions del darrer any abans de la pandèmia. França i Alemanya van ser els següents mercats amb més turistes que van visitar Espanya, amb 9,4 milions (+78%) i 9,3 milions de viatgers (+94%), respectivament. A l’acumulat dels 11 primers mesos de l’any passat, les comunitats autònomes que més turistes van rebre van ser Catalunya (amb gairebé 14 milions, i un augment del 167% en relació amb l’any anterior però un 24% menys que el 2019), Balears ( amb 13 milions, un 110,5% més en un any i recuperant gairebé el 96% dels nivells prepandèmia) i les Canàries (amb més d’11 milions, un 155% més interanual i recuperant un 93% respecte el 2019). Creix la despesa La despesa total realitzada pels turistes internacionals va arribar entre gener i novembre als 81.821 milions d’euros, disparant gairebé un 161% les dades de l’any passat i recuperant gairebé un 94% dels nivells prepandèmia impulsada per l’efecte de la pujada de preus al sector per millorar la demanda i per l’impacte de l’alça de la inflació en els costos de les companyies. En els 11 primers mesos del 2019 prepandèmia, la despesa dels turistes internacionals arribava als 87.265 milions d’euros, és a dir, 5.444 milions més que el mateix període de l’any passat, segons l’Enquesta de Despesa Turística (Egatur) que elabora l’INE, en què es computa tota la despesa realitzada pels viatgers (no només la que realment efectuen a Espanya i repercuteix directament a la nostra economia, sinó que s’inclou també els costos del transport que es pot fer amb una aerolínia estrangera).