Exoneren les energètiques d’impostos per tenir més gas

La Unió Europea maniobra per tallar la seva enorme dependència del gas rus en plena invasió d’Ucraïna i busca garantir la seguretat de subministrament energètic durant aquest hivern i també els propers. Brussel·les s’ha proposat aixecar un escut per blindar-se davant de Moscou que inclou l’obligació per als estats membres d’anar omplint els magatzems de gas.

El pla dissenyat per Brussel·les contemplava que cada país havia d’arribar a l’1 de novembre amb els seus magatzems de gas per sobre del 80% de la seva capacitat i amb més del 90% a partir del novembre aquest any i fins al 2026. En aquest context, el Govern espanyol pren mesures per salvar les companyies gasistes que operen a Espanya d’un cop milionari als comptes ampliant l’exoneració parcial del pagament de l’impost per l’ús dels emmagatzemaments subterranis per complir amb les noves obligacions.