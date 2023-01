L’Espai Gironès espera una bona campanya de rebaixes, després que el desembre de 2022 s’hagi tancat amb un increment d’un 6% de visitants. El gerent del centre comercial, Pau Jordà, preveu que les xifres de vendes puguin superar les de l’any 2019, anterior a la pandèmia.

La campanya comença aquest dissabte i s’allarga fins al 6 de març. Tot i que la majoria d’establiments del centre comercial inicia les rebaixes el mateix dissabte, amb percentatges que se situaran de mitjana entre el 50 i el 70%, alguns comerços han avançat els descomptes alguns dies. «Abans les rebaixes començaven amb petits percentatges i anaven pujant, però ara ja es fan grans descomptes des del primer dia, amb els avantatges que això comporta per als clients, ja que poden trobar una àmplia oferta de molta qualitat i a preus molt econòmics», explica Pau Jordà.

L’arrencada de la campanya en un cap de setmana anima a l’optimisme i els comerciants estan convençuts que els consumidors han guardat una part dels seus pressupostos per a les rebaixes. «Esperem una bona campanya de rebaixes. La veiem com a complement de la de Nadal. Aquest any comença en un bon cap de setmana i creiem que ajudarà a tancar de manera positiva les vendes de Nadal, que estan anant millor del que esperàvem, després d’un mal Black Friday i un mal pont de la Puríssima», assegura el president de la patronal Pimec-Comerç, Àlex Goñi.

El president de l’associació catalana de comerciants Retailcat, Joan Carles Calbet, explica que, malgrat el temor de l’impacte de la inflació, les vendes en Nadal han recuperat el volum del 2019, abans de la irrupció de la pandèmia, i s’espera el mateix per a les rebaixes.