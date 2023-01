La recta final de la campanya de Nadal conviu amb l’avenç de les rebaixes

Passejant pels carrers de Girona pot cridar l’atenció que els aparadors d’algunes botigues ja anuncien l’inici de les rebaixes. Això pot sorprendre a alguns vianants perquè, normalment, aquest període no comença durant aquestes dates, encara en la recta final de la campanya de Nadal.

Les botigues que ja ofereixen descomptes en els seus productes són tant establiments que pertanyen a grans empreses, com poden ser Women’secret o H&M, com comerços locals, com és el cas de la botiga Missy&Missy. Lluny queden aquells anys d’aglomeracions i cues poc abans de les 10 del matí per ser el primer a estrenar les rebaixes d’hivern una vegada passat Reis: els descomptes i ofertes s’han convertit en una constant.

«Des de fa un temps, aquest període de rebaixes que estava clarament legislat per la Generalitat de Catalunya, va xocar contra la legislació estatal, i això ha acabat en descontrol», contextualitza el director de la Càtedra d’Escenaris de Futur del Retail de la UPF-BSM, Josep-Francesc Valls, que apunta també cap a l’auge del comerç electrònic com a factor motivador dels descomptes permanents. I és que els periodes de rebaixes com a definició estricte han desaparegut i actualment els establiments ofereixen continuament ofertes. «El que va passar és que la moda ràpida, que propiciava l’entrada contínua de col·leccions noves a les cadenes de botigues, va fer que el consumidor deixés de tenir la urgència de comprar durant la temporada, per si s’esgotaven les talles, i que pogués esperar a comprar durant les rebaixes», explica Neus Soler Labajos, professora col·laboradora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. «Les botigues van necessitar poder motivar el consum entre els períodes de rebaixes, i van pressionar prou per aconseguir un canvi de normativa que els permetés fer-ho», afegeix.

El comerç local, perjudicat

Moltes de les botigues que han decidit avançar el període de rebaixes són grans companyies que tenen locals repartits per Catalunya. En canvi, hi ha altres botigues més petites, i que només es poden trobar a Girona, que s’han vist obligades a avançar aquest període per intentar que la gent entri a comprar, tanmateix ho tenen molt complicat perquè, com detalla Tatiana Morcillo, la propietària de Missy&Missy, una petita botiga situada al carrer Nou, «jo no puc competir amb aquestes grans empreses».

Morcillo s’ha vist obligada a avançar el període de rebaixes, «molts clients quan entraven i veien que no hi havia rebaixes marxaven a altres botigues o em preguntaven per què no començava les rebaixes si a moltes altres botigues ja les estaven fent», relata la propietària.

Els establiments poden decidir per ells mateixos quan aplicar els descomptes, en funció de les seves necessitats. «Això significa que poden liquidar productes o col·leccions quan ho considerin convenient, i deixar lliures les prestatgeries per a l’entrada de noves col·leccions», diu la professora Neus Soler.

«En contrapartida, el gran inconvenient és el perjudici que la mesura crea al petit comerç, que no pot competir ni comparar-se amb el gran perquè no té prou marge, ja que les condicions que assumeix el petit comerç en adquirir el producte del proveïdor no es poden comparar amb les de les cadenes, ja que aquestes adquireixen un volum de producte molt més gran, fet que els permet obtenir unes condicions molt més favorables», explica l’experta, que creu que «la liberalització de les rebaixes deixa el petit comerç desprotegit, i a la mercè que el consumidor opti per comprar a la cadena que ofereix la promoció i passi de llarg del seu, que no té aquesta promoció».

La propietària de Missy&Missy afirma que fa uns anys el període de rebaixes no condicionava gaire, però que «ara, amb totes aquestes pujades de preu la gent està espantada i espera les rebaixes per anar a comprar». A més, lamenta que les prediccions no són gaire optimistes, «crec que passarà com amb la Covid-19, que la gent no comprarà i preferirà estalviar perquè té por, però que, quan s’acabi aquesta situació, tornarà a comprar i les vendes pujaran, com va passar aquest estiu. Tant de bo m’equivoqui i vingui molta gent».

Menys capacitat de descompte

La inflació i l’increment de diversos costos alhora han deixat a l’empresari amb un menor marge de benefici, i vendre productes descomptats la setmana abans de Reies no hi ajuda. Segons el catedràtic Josep-Francesc Valls, l’avançament de les rebaixes banalitza el concepte, tant de la campanya concreta d’ofertes, com del mateix preu. «Aquest concepte tradicional de la rebaixa ja no té raó de ser», opina Valls. «¿Què passa quan el comerciant es troba que ha comprat les peces a un preu i que ha acabat venent tota la temporada amb promocions i preu descomptat? Que acaba perdent un marge que abans estava equilibrat», explica.

A més, afegeix que aquest escenari tampoc afavoreix del tot el consumidor, que en principi pot fer les seves compres a un preu més raonable, però cada vegada té una relació més feble amb el comerç. «El consumidor cada vegada està més confós, no sap ben bé què està comprant, ni si està comprant a preu just o si li han apujat el preu abans de rebaixar-lo», aprofundeix Valls.

Segons la professora de la UOC Neus Soler, «ara, encara que el consumidor tingui diverses oportunitats durant l’any per adquirir un producte rebaixat, ja no pot comprar aquest producte que el comerç no havia venut durant la temporada i que rebaixava per desfer-se’n, però que era de gran qualitat». Adverteix que «des del moment en què es produeixen col·leccions destinades a vendre’s directament en períodes de promoció o rebaixes, el producte ja no és de qualitat». «Per tant, el consumidor paga una mica menys per un producte que no és de qualitat, mentre que antigament pagava molt menys per un producte de gran qualitat», afegeix.

Tanmateix, moltes de les clientes que ahir ja compraven en algunes de les botigues amb rebaixes a Girona explicaven que veuen amb bons ulls que els establiments ja ofereixin descomptes. Destacaven que era una molt bona oportunitat per aprofitar els descomptes i acabar de fer les últimes compres de Nadal per preparar els regals. «Crec que ho haurien d’haver fet totes», afirmava una de les clientes.

En aquesta línia, el president de Comertia, associació catalana de l’empresa familiar del Retail, David Sánchez, considera que «per ser competitius hem d’adaptar-nos al client, i el client demana ara tenir en tot moment campanyes agressives». És cert, reconeix, que això perjudica els marges, però també ho és que incrementa el volum de vendes: si abans hi havia dos mesos molt intensos i després baixava considerablement l’activitat, ara hi ha «micropics» més constants. «El que es troba el client són preus competitius tot l’any, perquè, si no, no vens: el consumidor està a un clic de comparar el preu», afirma.

Les vendes dels comerços adherits a Comertia creixen més d’un 10%

Els comerços adherits a Comertia han venut un 10,7% més de mitjana aquest mes de desembre en comparació amb l’any passat, segons exposa el darrer l’indicador de l’associació.

A més, les previsions de Comertia son bones tant per Reis com per al primer mes de rebaixes, ja que esperen un augment de les vendes del 5,6% i del 6,7%, respectivament.

L’associació catalana de l’empresa familiar del Retail assegura que el 61% dels empresaris fa una valoració positiva de la campanya de Nadal, i el 39% la valora com a neutra. A més, aquest mes de desembre, el 85% de les empreses ha tingut augment de facturació en relació amb el mateix període de l’any anterior, el 7,5% s’ha mantingut i un 7,5% més ha disminuït.

D’altra banda, les dades de venda en línia de l’indicador de Comertia d’aquest mes de desembre constaten que el consum ha estat més presencial que digital per a les marques catalanes: les vendes en línia s’han reduït un 6,7% aquest mes respecte del mateix mes de l’any anterior, «especialment perquè el desembre de 2021 van créixer molt les vendes en línia», expliquen.

Pel que fa a les vendes del Black Friday, aquestes van representar més del 20% per al 6% de les empreses, mentre que per al 45% van suposar entre un 10% i un 20%, i per al 35%, entre el 0% i el 10%. A més, un 12% de les empreses va assegurar que les seves vendes havien baixat.

Un Nadal «bo» per al petit comerç de Girona

«La campanya de Nadal encara no s’ha acabat perquè falten les darreres hores de compres, però la podem donar com a bona», afirma la presidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena.

La representant dels comerciants gironins relata que la temporada nadalenca va començar amb un ritme lent, amb poques vendes, però que «al final s’ha animat». Considera que una de les claus ha estat el moviment de gent a la ciutat de Girona. «S’ha notat el primer Nadal sense restriccions de pandèmia», assegura. Mercè Ramírez de Cartagena relata que esperen que la campanya de rebaixes també sigui bona per als comerços del centre de Girona.