La collita de la DO Empordà ha disminuït un 7,79% respecte a la mitjana de la darrera dècada. En concret, s'ha passat de recol·lectar una mitjana anual de 8.634.472 quilos de raïm entre el 2010 i el 2021, a produir-ne 7.961.763 el 2022. Tenint en compte la collita de l'any anterior, quan se'n van obtenir 8.299.949 quilos, ha caigut un 4,07%. Les causes principals de la davallada de producció han estat la sequera, que ha provocat estrès hídric als ceps, i les destrosses d'animals salvatges com senglars i cabirols quan entren a les finques. El president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador de la DO Empordà, Antoni Roig, defensa però que el raïm obtingut és de "molt bona qualitat" perquè "els grans són petits i més concentrats".

El descens, tant d'aquest any com de l'any passat, està motivat principalment per la sequera extrema viscuda els dos darrers anys i que ha provocat que els grans de raïms hagin estat més petits de l'habitual. Per combatre-la, des de la DO Empordà s'està fent una "aposta decidida" per augmentar la superfície plantada de ceps de varietats tradicionals de la zona com és el cas de la garnatxa, que a més suporta millor l'estrès hídric.

Per això, tot i que la producció general de raïm ha baixat aquest 2022, s'han collit més quilos de garnatxa. En concret, s'ha obtingut un 26,24% de garnatxa blanca, un 19,76% més de la varietat negra, un 5,91% més de la roja i un 5,45% més de garnatxa peluda. A més, també ha augmentat la producció de cabernet franc (28,04%) i de Gewürztraminer (48,39%). Tot això, respecte al 2021.

Un altre factor que també ha propiciat el descens de la producció ha estat l'acció dels senglars, que "continuen provocant moltes destrosses a les finques que no estan protegides per ballats o pastors elèctrics, i també els cabirols", assenyala Roig. Aquests segons se sumen a les destrosses que fa anys que ocasions els senglars i els vinicultors alerten que són "més difícils d'aturar" perquè salten les tanques. Antoni Roig, admet que el control de la població de senglar és "complex" així com aturar l'acció animal a les finques. I afegeix que, de moment, l'única opció per mirar d'aturar-los és tancar les vinyes. També reconeix que l'administració, a qui demanen suport, "està compromesa en buscar solucions".

El 2022, una bona anyada

Segons detalla Roig, "l'única part positiva de la sequera és que la verema d'enguany s'ha caracteritzat pel bon estat sanitari de les vinyes". Això perquè "la manca de pluges i humitat ha evitat l'aparició de fongs i que es desenvolupessin les malalties habituals a la vinya". Un fet que ha propiciat que els raïms entressin molt sans als cellers. Un fet que fa pensar als vinicultors que la del 2022 serà una bona anyada. "Seran uns vins aromàtics, fresos i de molt bona qualitat", detalla el president de la Comissió Tècnica del Consell Regulador.

En xifres globals, la producció de varietats negres a la DO Empordà ha caigut un 4,26% respecte al 2021 i un 14,32% respecte a la mitjana de l'última dècada. Si entre el 2010 i el 2021 es va collir una mitjana anual de 6.400.884 quilos de raïm a la zona; i el 2021, 5.727.769; aquest 2022 se n'han collit 5.483.983. Pel que fa a les varietats blanques, que representen un 31% de la collita global, se n'han collit un 3,67% menys que l'any passat, però un 10,93% més que l'última dècada, quan se'n van produir 2.233.588. Hi ha ajudat que tres de les varietats per les quals ha apostat la DO són blanques; es tracta de la garnatxa blanca i la roja, però també de la Gewürztraminer.