És la història de Fractus, empresa amb seu a Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) fundada en 1999 per Carles Puente, que va desenvolupar les antenes fractals, i Rubén Bonet, conseller delegat i president d'aquesta companyia, sobre que les seves primeres dues dècades de vida tracta "Fractus, el ave fénix", editat per Libros de Cabecera.

A manera de 'thriller', Bonet explica des de dins la trajectòria d'una companyia desconeguda per la majoria però sense la tecnologia de la qual els telèfons mòbils que usem i les torres de telecomunicacions que ens donen servei no serien el que són: "El camí que hem fet és el que tocava fer", defensa l'autor en una entrevista amb EFE.

Les antenes fractals, l'origen de tot

Els primers telèfons mòbils no eren com els actuals: les seves antenes sobresortien de l'estructura principal de l'aparell. Va ser Puente qui va intuir com es podien integrar les antenes en les carcasses, en comptes de situar-les fora.

Ho va fer possible en desenvolupar l'antena fractal, que compta amb una peça metàl·lica geomètrica que possibilita que funcioni simultàniament en múltiples bandes de comunicació: "Si no existís, tindríem mòbils amb quatre o cinc antenes, com si fos un eriçó", exemplificava el cofundador de Fractus fa alguns anys.

Puente era investigador de la UPC i de la seva aliança amb Bonet, enginyer de telecomunicacions per la UPC i MBA per IESE, va néixer Fractus: "Vam ser dels primers, sinó els primers, a constituir una 'spin-off' (filial) a Barcelona. No existia la cultura d'emprendre que existeix ara", diu Bonet.

Fàbriques a Corea i Xina

Al principi, els impulsors de Fractus consideraven que la seva tecnologia seria clau per a les torres de telecomunicacions, però la 'bombolla de les puntocom' (l'especulació al voltant de les empreses d'internet que va tenir lloc des de finals dels noranta fins a 2001, aproximadament) va fer que la implementació de la tecnologia 3G fos més lenta del previst.

Així, sense oblidar les torres de telecomunicacions, van canviar la seva estratègia i van començar a treballar per a fabricants de mòbils, la qual cosa els va portar a obrir dues fàbriques, una a Corea del Sud i una altra a Xina.

"La fase inicial de Fractus va passar per desenvolupar la nostra tecnologia i per això necessitem obrir dues fàbriques. Però va arribar un moment en què vam veure que el potencial de la nostra tecnologia anava molt més allà", explica Bonet.

La imminent fallida i "la catedral de les patents"

Tot se'n va anar a norris en només sis mesos. Era 2006 i Fractus va constatar que havia perdut els seus clients i que de seguir així no aconseguiria mantenir-se a flotació. Va tancar les dues fàbriques que tenia -i la filial coreana que havia obert- i va aprimar la seva estructura, passant de 70 a 20 empleats.

Això va portar a buscar un potencial comprador i dos gegants que cotitzen en el Nasdaq van mostrar el seu interès: el primer va oferir 60 milions de dòlars i el segon va posar sobre la taula 65.

"Portàvem parlant més d'un any, jo ja sabia el càrrec que tindria en la nova empresa i fins i tot teníem la nota de premsa redactada", rememora Bonet. Però la cotitzada nord-americana es va fer enrere i l'abisme va semblar inevitable. Els principals inversors van voler baixar-se del vaixell i solament l'ajuda de privats i afins, que van aportar 2 milions d'euros, va evitar una fallida segura.

Tot això mentre, en paral·lel, estava en marxa el procés de validació de "la catedral de les patents" desenvolupades per Puente que l'empresa havia iniciat davant l'oficina competent als Estats Units (USPTO).

"Primer vam demostrar que la nostra tecnologia era reeixida i després descobrim que ens estaven copiant a tot el món", assenyala Bonet. Però provar això encara no era possible. Recapitulant: telèfons mòbils de tot el món usaven la tecnologia desenvolupada per Fractus, però Fractus estava a punt de desaparèixer.

El negoci de les llicències

Així, arribem a 2009, any en el qual Fractus pansa a l'atac i demanda a deu dels principals fabricants de mòbils per fer ús, sense permís, de les seves patents. "Ens la juguem, però no teníem alternativa", indica Bonet.

Totes les empreses menys una van arribar a un acord extrajudicial amb Fractus, per imports mai fets públics. Solament Siemens va decidir anar a judici, i va perdre: va haver d'indemnitzar a la firma catalana amb 23 milions de dòlars.

Des de llavors el model de negoci de Fractus és el de drets de llicència (royalties), és a dir, cobrar una determinada quantitat per permetre a un tercer servir-se de la seva tecnologia. En 2009 va aconseguir la rendibilitat i a partir d'aquest any ha facturat 200 milions.

Les torres de telecomunicacions i el IoT

I saltem a 2016, quan en Fractus comproven que fins al 80 % de les torres de telecomunicacions dels Estats Units infringeixen les seves patents, atès que, ara sí, el 3G i fins i tot el 4G s'han estès com una taca d'oli.

Les antenes fractals també han triomfat en aquest sector, doncs permeten que una sola antena de telecomunicacions ofereixi serveis 2G, 3G, 4G o 5G sense que hagin d'instal·lar-se nous aparells cada vegada que apareix una nova generació de tecnologia.

De manera que tornada a la casella de sortida i demanda a les quatre principals operadores de telecomunicacions dels Estats Units, si bé les parts van aconseguir un acord abans que la justícia nord-americana dictés sentència.

Així conclou el llibre, a cavall entre la novel·la de suspens i l'autobiografia, encara que Bonet explica que Fractus està escrivint ara un nou capítol. Té el focus posat a l'Internet de les Coses (IoT, per les seves sigles en anglès), la connexió digital d'objectes quotidians amb internet, i recentment ha demandat a les empreses nord-americanes ADT i Vivint, especialitzades en alarmes, per no respectar les seves patents en aquest àmbit. EFE