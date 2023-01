Dos equips de joves gironins treballen des de fa dos mesos en el desenvolupament del seu videojoc dins de la incubadora Game Gi, que està a l'antic cinema Modern de Girona. Els membres d'aquests dos equips asseguren que havien desenvolupat algun joc però sense cap ànim professional. Durant sis mesos rebran la formació i la mentoria de professionals de la indústria i amb aquests consells els dos equips desenvoluparan una part del joc. A l'abril podran presentar-ne una demostració davant d'inversors i plataformes per saber si aquests aposten per tirar-lo endavant o no. Els participants compaginen les seves respectives feines amb aquest nou projecte.

A finals del mes d'octubre es va posar en funcionament el Game Gi, la primera incubadora de videojocs de Girona. Es tracta d'una iniciativa municipal amb la col·laboració del Departament de Cultura que vol contribuir a estimular el talent gironí en la creació de videojocs. Per fer-ho, els equips participants tenen sis mesos per tirar endavant el seu projecte i elaborar una demostració que posteriorment ensenyen a inversors i empreses del sector. Si aquestes estan interessades en el projecte, poden invertir-hi i ajudar als equips a finalitzar el videojoc perquè surti al mercat.

El director del Game Gi, David Darnés, ha explicat que per escollir els dos equips que participen en la incubadora van demanar a qualsevol grup d'amics o 'start-up' que els presentés "un projecte de videojoc que fos 'jugable', que anés més enllà d'una idea en un paper". A partir d'aquí, van escollir els dos projectes que tenien més "potencial" per participar en aquesta primera edició de la incubadora.

Des del 27 d'octubre els dos equips seleccionats (Artilogics Game Studio i Kinniku Studio) van començar a treballar en el projecte. Compten amb un espai de 'coworking' en una de les sales de l'antic cinema Modern a la ciutat de Girona. En aquest espai poden reunir-s'hi i treballar per desenvolupar el projecte.

Assessorament professional

A més, la incubadora els ofereix formació i mentories de professionals del sector que els assessorin en diferents matèries. "Els demanem quines àrees els interessen més per poder portar-los algú que els ajudi", explica Darnés.

Els dos membres de l'equip Kinniku, Pau Juncà i Lluís Trilla, expliquen que aquestes sessions els van bé per "aprendre sobre àrees com ara el màrqueting o el game design" que no dominen. De fet, en Lluís és expert en programació i en Pau és dissenyador visual. A partir d'aquí han d'aprendre a dominar altres àrees que ajudin a comercialitzar el seu videojoc. "Són coses que sabíem que existien però no sabíem com posar-nos-hi", explica en Lluís.

Per la seva banda, els tres membres d'Artilogics Game Studio, en John Rabell, l'Eduard Anglada i la Paula Valera, expliquen que ja són "gats vells" perquè havien fet tres prototips de videojocs. Malgrat tot, aprofiten les mentories del Game Gi per "veure les dreceres" a l'hora de fer realitat el seu projecte. "Tenim dubtes molt específics i tenir gent de la indústria durant una hora per parlar del projecte és ideal", explica en John.

En aquesta línia, l'Eduard recorda que el sector dels videojocs "engloba molts mons i tot va molt ràpid". Per això creuen que l'assessorament dels professionals va bé per veure quins recursos cal utilitzar i quin és el camí que segueix la indústria. El director de la incubadora ha recordat que en aquestes sessions hi participa gent d'Ubisoft o Gameloft, empreses punteres en el sector.

Primera demostració, a l'abril

En paral·lel a les sessions de formació i assessoria, els equips van desenvolupant el seu joc. L'objectiu és que a l'abril puguin presentar un "vertical slice" (un tall vertical) del projecte. David Darnés detalla que "és com si féssim una pizza i abans de menjar-nos-la tota, en provéssim un tros". Això vol dir que els dos equips hauran de tenir a punt una part del joc on es pugui jugar i amb tots els recursos gràfics a punt.

Durant la 'demo day' que es farà a l'abril, diversos inversors i persones de les plataformes de videojocs vindran a Girona per veure aquestes demostracions dels dos equips de la incubadora. Finalment decidiran si els interessa o no participar en el projecte i quants diners volen posar-hi per comercialitzar-lo.

Una oportunitat per professionalitzar-se

Els membres dels dos equips que participen en el Game Gi compaginen la incubadora amb la seva feina habitual i la vida personal. Fins ara asseguren que no s'havien plantejat dedicar-se professionalment en aquest sector. En veure la incubadora gironina, però, van veure-hi l'oportunitat de fer-se un lloc en el mercat. A Barcelona ja fa uns quants anys que funciona una iniciativa similar. Tot i així, els dos equips havien descartat presentar-s'hi perquè no podien compaginar les seves feines amb els trajectes a la capital catalana.

El Game Gi arrenca a Girona després que aquesta mateixa tardor l'empresa Petoons Studio va obrir una delegació a la ciutat. Aquests estudis treballen per plataformes com ara Play Station, Nintendo o Xbox. Preveuen tenir 20 treballadors a la delegació gironina.

En paral·lel, la Universitat de Girona ja fa anys que imparteix el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs. Aquests estudis tenen una oferta de 50 places per curs i des de la universitat asseguren que cada any han comptat amb un nombre similar de matrícules.