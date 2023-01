La tèxtil Nylstar de Blanes preveu acomiadar 24 dels 84 treballadors que té. La direcció va presentar un ERO a mitjans de desembre i està previst que aquest dimecres es faci la darrera negociació; però el comitè d'empresa alerta que la direcció no ha canviat de posició i que mantindrà els acomiadaments. En aquest sentit, critiquen la decisió i anuncien mobilitzacions. "Ens crida l'atenció que tots siguin personal directe de producció". Per la seva banda, el principal accionista de l'empresa, Alfons Cirera, diu que la situació al sector industrial és "molt difícil" i que els preus de l'energia ho compliquen encara més. En aquest sentit, diu que "l'única sortida" que tenen és desenvolupar especialitats.

El comitè d'empresa, format pels sindicats CCOO, UGT i DOMUM, ha denunciat la situació en un comunicat. Els representants dels treballadors diuen que durant el període de negociació l'empresa no ha argumentat perquè es vol acomiadar aquests treballadors i l'acusen de "falta de projecte industrial". En aquest sentit, diuen que les decisions que ha pres el principal accionista han consistit en "reduir dràsticament la producció de la planta de Blanes". "Per als treballadors, la política industrial implementada per l'accionista principal, des de l'any 2016 basada a fer fils de molt tècnics i d'alt valor afegit, a data d'avui, només ha demostrat ser un fracàs, i aquest fracàs és el que està provocant la nova reducció de plantilla, que deixa l'empresa amb 60 treballadors i una producció de 60 tones/mes", afirmen.

En aquest sentit, asseguren que quan l'any 2015 es va decidir canviar el model productiu, "l'empresa estava produint 1.300 tones/mes i tenia una plantilla de més de 200 treballadors. "A dia d'avui la franja de mercat dels fils tècnics que pretén fer l'empresa no dona per a més d'unes 60 tones/mes, aquesta és la mateixa franja en què s'ha estat movent des del 2016 i en previsió de negoci presentada per l'empresa, que arriba fins al 2027, el volum més alt és de 70 tones/mes", critiquen.

Per a la part social, però, aquest volum de producció és "totalment insuficient" i diuen que fa temps que proposen a la direcció que, ja que no vol ampliar el volum de producció, "integri els següents passos d'elaboració a la planta com són estiratge, texturat o teixidura, això ajudaria a tenir càrrega de treball i hauria de permetre continuar creant llocs de treball en lloc de destruir-los".

Cirera, en canvi, manté "l'única sortida" que tenen empreses com la seva és desenvolupar especialitats, "valor afegit".

A tot això s'hi suma que l'empresa està sense activitat des de fa més d'un mes i els sindicats denuncien que durant el desembre hi ha hagut talls de gas durant el mes de desembre. L'empresa va adoptar la decisió arran de l'encariment dels costos de l'energia. Cirera va explicar aleshores que s'hi havia vist abocat després d'haver d'afrontar 2,2 milions d'euros de sobrecostos de factures. A més, des de principis de l'any passat el 90% de la plantilla està immersa en un expedient de regulació temporal. "La situació és tan preocupant pels que han de marxar com per la resta de la plantilla", assegura el president del comitè, Xavier Cherino.

El comitè d'empresa diu que estan fent reunions amb la Generalitat des del mes d'agost i que al llarg d'aquest mes es farà una compareixença al Parlament per aconseguir que l'empresa segueixi amb la seva activitat industrial i "no es vegi convertida en una mercantil dedicada només a la compra i venda".

A més, com que creuen que serà "impossible arribar a cap tipus d'acord", han convocat una concentració de protesta a les portes de la fàbrica per aquest dijous.