CaixaBank i la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols han renovat el seu acord de col·laboració per a millorar la competitivitat de les empreses a través de l’assessorament i la formació dels emprenedors.

El conveni, signat pel president de la Cambra de Sant Feliu de Guíxols, Eduard Bosch, i la directora de Banca d’Institucions de CaixaBank a Girona, Gemma Batlle, inclou cursos de formació per membres de la Cambra, així com jornades i esmorzars de treball per exposar diferents novetats que vagin sorgint en el món empresarial i que aportin uns coneixements que són del tot necessaris per als empresaris i els seus treballadors.

Durant la signatura Eduard Bosch ha agraït el suport de CaixaBank. Per la seva banda, la directora de Banca d’Institucions ha reiterat el suport de l’entitat financera a la cambra i a les empreses del territori.