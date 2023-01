Les reserves en línia a restaurants han crescut un 30% el 2022 a la província de Girona respecte al 2021, segons la plataforma TheFork. Girona és la cinquena província espanyola on més han augmentat les reserves, només superada per Tenerife (+44%), Guipúscoa (+37%), Mallorca (+32%) i Las Palmas (+31%).

Pel que fa a les ciutats d’Espanya, Girona és la que registra una major pujada de les reserves online a restaurants, amb un augment del 91%. La segueixen Costa de Adeje (+90%), Santander (+82%), La Corunya (+66%) i Sant Sebastià (+63%). Segons TheFork, aquestes dades «demostren l’impuls turístic que totes han experimentat en l’últim any».

A nivell geogràfic, Madrid, Barcelona, València, Mallorca i Màlaga són, per aquest ordre, les províncies que van registrar un nombre més gran de reserves en total. Les reserves online han pujat a tot l’Estat un 16% respecte al 2021, un 84% davant del 2020, l’any de l’esclat de la pandèmia, i un 24% respecte al 2019.

L’estiu, l’estació estrella

Pel que fa als períodes de reserva més populars, l’estiu continua sent l’estació estrella per sortir a dinar o sopar a restaurants i més del 18,5% de les reserves anuals es van fer al juliol i l’agost. El segueixen el mes d’abril (9,4%), per Setmana Santa i la celebració del Dia de la Mare; i octubre (9,1%), principalment pels festius del 12 d’octubre i les reserves anticipades de l’1 de novembre.

D’altra banda, l’antelació mitjana amb què es va fer una reserva durant l’any passat es va situar en 8,6 hores, «cosa que implica que la tendència es va caracteritzar per improvisar una mica més», segons detalla TheFork, ja que el 2021 la mitjana va ser de 10,9 hores de preavís.

Els sopars van representar el 54% de les reserves, recuperant així els 8 punts que havien perdut el 2021 i situant-se en una dada molt similar a la del 2019. Per franges horàries, les hores més demandades per gaudir d’una trobada gastronòmica van ser les 21:00 (25%), 14:00 (24%), 15:00 (13%) i 22:00 (12%).

Segons les dades recollides pel sistema TheFork PAY, els pagaments digitals van augmentar un 41% el 2022 respecte a l’any anterior. A l’hora d’invertir diners en una experiència gastronòmica, el tiquet mitjà a Espanya es va situar en 25,70 € per comensal, una xifra molt similar a la del 2021, quan va ser 25,27 €, seguint la mateixa tendència amb una oscil·lació mínima.