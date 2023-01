La tèxtil Nylstar de Blanes va anunciar dimarts la retirada de l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) que suposava l’acomiadament de 24 treballadors.

Aquest dimecres havia de celebrar-se la darrera trobada de negociació, tanmateix, després de la decisió de la companyia, aquesta reuniós'ha fet, malgrat que el comitè sí ques'ha concentrat per definir la línia a seguir a partir d’ara. Els treballadors encara no coneixen els motius que han portat a l’empresa a fer marxa enrere en el seu posicionament. El comitè ha sol·licitat a la direcció una reunió el proper dilluns 16 de gener, ja que segons explica el president del comitè, Xavier Cherino, «volem mirar per tirar endavant i buscar solucions a la difícil situació en la qual est troba immersa l’empresa». Cherino, considera que les possibles solucions son compatibles amb mantenir la plantilla actual de 84 treballadors.

«Explorar alternatives»

A través d’un comunicat, el comitè explica que l’empresa, mitjançant un escrit, «va manifestar la seva voluntat d’explorar altres possibilitats que poguessin donar solució a la situació actual». Per això la part social ha retirat la concentració programada aquest dijous a la porta de la fàbrica i «obre diàleg amb la direcció a fi d’explorar aquestes alternatives».

El comitè està citat a una compareixença al Parlament de Catalunya el proper dia 19 de gener per buscar alternatives al projecte d’industrial l’empresa. Segons detallen, a aquesta compareixença també està convocat l’accionista de l’empresa Alfonso Cirera.