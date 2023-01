El gironí Josep Maria González ha estat nomenat nou director territorial de CaixaBank a Catalunya, càrrec des del qual gestionarà l‘activitat de més de 400 oficines que atenen més d’1,5 milions de clients, amb uns actius gestionats de més de 60.000 milions d’euros i una quota de mercat del 60% en particulars i del 55% en empreses. La seva designació forma part d’una sèrie de canvis a la cúpula del banc que van ser anunciats ahir.

González va néixer a Girona l’any 1969 i compta amb més de 30 anys d’experiència al sector financer. Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA a Esade, ha exercit diversos càrrecs de responsabilitat a CaixaBank des que s’hi va incorporar el 2014 i anteriorment a Caixa Catalunya, i fins a aquest nomenament exercia com a director comercial de la xarxa comercial de l’entitat a Girona i la Catalunya Central.

González substituirà Jaume Masana, que passa a ocupar el càrrec de director de negoci de l’entitat. Així, el consell d’administració de CaixaBank va anunciar ahir el cessament del número tres de l’entitat, Juan Antonio Alcaraz, i la substitució per tres directius, que es repartiran les competències que fins ara concentrava com a director general de negoci. «Després de la reeixida execució de la integració de Bankia, CaixaBank inicia una nova etapa amb l’objectiu de mantenir el seu lideratge comercial i afrontar amb plenes garanties els grans reptes als quals el sector s’enfrontarà en els propers anys.», va justificar el banc en una nota.

La notícia, avançada per El Confidencial, ha sorprès relativament, ja que Alcaraz era considerat al sector bancari com un directiu de la confiança d’Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària La Caixa (primer accionista de CaixaBank) i home fort del grup Caixa des de fa 15 anys. Tot i això, fonts financeres asseguren que la seva relació no era tan propera com es donava per fet i que, a més, Alcaraz no tenia sintonia amb el conseller delegat i primer executiu del banc, Gonzalo Gortázar. En la seva nota, el banc presidit per José Ignacio Goirigolzarri va apuntar que el seu fins ara número tres «causa baixa a l’entitat» i li va agrair l’«extraordinària tasca desenvolupada» des de la seva incorporació el 2007.

A partir d’ara, Jaume Masana Ribalta, director de la territorial de Catalunya, serà el nou director de negoci; Mariona Vicens, actual directora actual d’innovació i transformació digital, serà la nova directora de transformació digital i analítiques avançades; i Jordi Nicolau Aymar, actual director d’experiència del client minorista i dia a dia, serà el nou director de pagaments i clients.

«Amb aquests nomenaments, subjectes a la verificació de la idoneïtat per part del Banc Central Europeu, l’entitat continua adaptant la seva estructura al futur del negoci financer per liderar la transformació digital del sector», va defensar l’entitat. El seu comitè de direcció, liderat per Gortázar, passarà a estar format per 15 membres (tres dones).

Més de 30 anys a banca

Alcaraz (Madrid 1961) és llicenciat en empresarials per Cunef (Universitat Complutense de Madrid) i màster en direcció d’empreses per l’IESE. Després de passar pel Central Hispano i el Santander (1990-2003), el 2003 es va incorporar al Sabadell, on va ser responsable d’empreses, internacional i banca majorista. Quan el conseller delegat del banc vallesà, Juan María Nin, va fitxar com a número dos de La Caixa l’any 2007, Alcaraz es va incorporar també al banc liderat llavors per Fainé. Tot i el cessament de Nin per les seves diferències amb Fainé, Alcaraz va seguir a l’entitat, on com a director general de negoci era el responsable de banca comercial, totes les àrees relacionades amb experiència de client i segments especialitzats de clients.

Masana és llicenciat en Empresarials i MBA a Esade. Es va incorporar a CaixaBank l’any 2013 com a director de la territorial de Catalunya, després d’ocupar càrrecs de responsabilitat a Caixa Manresa i Caixa Catalunya.

Vicens, per la seva banda, és enginyera industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i MBA per Kellogg School of Management de Northwestern University. Va arribar a CaixaBank el 2012 procedent de Novartis, on va exercir diferents responsabilitats en desenvolupament de negoci i estratègia a la Xina i Suïssa. Entre el 1999 i el 2008, va treballar a McKinsey a l’oficina de Madrid.

Nicolau és llicenciat en econòmiques per la Universitat de Barcelona, MBA per la Universitat Pompeu Fabra i PDD a IESE Business School. Ha desenvolupat una extensa carrera professional a l’entitat, en què ha assumit diferents responsabilitats com les de director executiu de la territorial Catalunya i Barcelona.