La companyia càrnia Noel, ubicada a Sant Joan les Fonts, formarà part d’una prova pilot que farà servir tecnologia blockchain per reduir la petjada de carboni. L’objectiu és crear un estàndard únic perquè els diferents actors de la indústria agroalimentària puguin garantir la seguretat i la transparència de les seves dades, però que a la vegada puguin quantificar les emissions de CO₂ sense revelar detalls del procés de producció. El projecte Carboni Zero permetrà establir un sistema «confiable» i alhora «confidencial» per a totes les parts implicades, segons explica el director del Centre Blockchain de Catalunya, Quirze Salomó.

De moment, a més de Noel, Bonpreu i Llet Nostra participaran en una prova pilot que preveu estendre la iniciativa a la resta d’una indústria, que representa el 16% del PIB, per arribar a reduir les emissions a zero. Tant Noel com Llet Nostra ja estan treballant en millorar la sostenibilitat de les seves empreses, segons asseguren els responsables. "Per exemple, ja complim en traçabilitat, però està sustentada en sistemes com Excel que es poden modificar. Blockchain és un altre nivell, aquest sistema és inalterable i el que registra és fidedigne. Aquesta tecnologia dona consistència i confiança en les dades", explica Jordi Duch, director industrial de Noel Alimentari. En el cas de Noel, l'empresa treballa en un full de ruta que inclou diferents fases i que l'objectiu final preveu reduir les emissions de CO2 en un 80% el 2050.