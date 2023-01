La demarcació de Girona ha tancat el desembre del 2022 amb una inflació del 5,8%, es tracta d'1,1 punt per sota de la xifra que hi havia el mateix mes de l'any anterior i, de fet, és la dada més baixa des del setembre del 2021. Segons dades de l'INE, la diferència amb el mes de novembre encara és major, ja que ha baixat un 1,4%. Els aliments és un dels productes que més s'ha incrementat respecte l'any passat. De fet, la cistella de la compra és un 13,2% més cara que ara fa un any. Només hi ha un altre producte que ha pujat més que els aliments: els paquets turístics (14%). Pel que fa als lloguers de l'habitatge, s'han encarit un 3,6%. Per contra, els preus de l'energia i els combustibles han baixat un 0,8%.

L'augment de preus frena a la demarcació gironina en comparació amb ara fa un any i cau un 1,1%. Concretament durant l'últim mes del 2022 els preus se situaven sobre el 5,8% mentre que el desembre del 2021 l'índex era del 6,9%. De fet, per trobar una xifra tan baixa com la registrada el desembre cal tirar enrere fins el mes de setembre del 2021, quan l'IPC se situava al 4,4%. La xifra registrada a Girona durant el desembre és lleugerament més gran que la mitjana catalana, que se situa al 5,2. Pel que fa a la comparació mensual, l'IPC del desembre també ha estat un 1,4% més baix que el del mes de novembre, quan hi havia un 7,2%. Per productes, l'alimentació és un dels que més puja amb un 13,2% respecte ara fa un any. Això vol dir que la cistella de la compra s'ha augmentat més de 10 punts. Només hi ha un producte que s'ha encarit més que el menjar en l'últim any: els paquets turístics, que han crescut 14 punts. Un altre dels productes que ha pujat més en comparació amb el desembre són els vehicles. Durant el desembre comprar-se un cotxe ha estat un 11,1% més car del que ho era el mateix mes del 2021. Pel que fa a preus de lloguers de l'habitatge, l'augment ha estat més moderat i es queda al 3,6%. La roba també és més cara en comparació amb el desembre del 2021, concretament un 4,3%, i el calçat ha pujat una mica menys, un 3,5. El que sí que ha baixat és el preu de l'electricitat, el gas i altres combustibles. Al desembre del 2022 eren un 0,8% més barats que el mateix mes de l'any anterior. La diferència encara és més gran si la comparem amb el mes de novembre, ja que els preus en combustibles i energia han caigut un 1,4% en un sol mes.