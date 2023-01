El discurs d’un premi Nobel a favor dels OMG

El dia 3 de gener de 2023, llegia l’article titulat «Premi Nobel rebutja el discurs ideològic contra els OMGs i en ressalta l’ús segur durant dècades». A l’article, el bioquímic guanyador del Premi Nobel de Fisiologia o Medicina el 1993, Richard J. Roberts, afirmava que «la desinformació sobre la ciència, especialment sobre els cultius modificats genèticament (OMG), s’ha de dissipar i adoptar aquesta tecnologia, ja que està avalada per la ciència». Les declaracions les va fer durant una conferència al Centre Nacional de Ciències Cel·lulars (NCCS) a la Universitat Savitribai Phule Pune a l’Índia.

El guanyador del premi Nobel va elogiar que l’Índia hagi donat llum verda a la mostassa biotecnològica DMH i va reconèixer que espera que molts més cultius segueixin el camí d’aquesta mostassa. En la seva intervenció, també va reprendre els països desenvolupats per parlar en contra dels cultius transgènics per raons polítiques o lucratives i per la mala propaganda en dir als països en desenvolupament que és perillós fer-los servir, especialment quan molts estan intentant acabar amb la fam i aconseguir la seguretat alimentària, cosa que les nacions desenvolupades tenen ja aconseguida.

Reprodueixo la seva última gran afirmació alhora que mostro que és encertada: «Hi ha molta desinformació sobre la ciència a les xarxes socials, és a tot arreu. Els transgènics són segurs. Durant 30 anys els hem estat cultivant i la gent els ha estat menjant i no hi ha hagut ni un sol problema».