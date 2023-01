La importància de tenir un bon currículum

Moltes persones presenten currículums escrits a mà o en línia, però no són cridades per a una entrevista. Vol dir això que tenen un mal perfil professional? No necessàriament, la resposta acostuma a ser que el CV presentat no és el més adequat per a l’oferta laboral que els interessa. Cal fugir de documents amb faltes d’ortografia, fotocopiats, amb fotos inadequades, escrits a màquina o correus electrònics de contacte de l’estil pauestimamari@gmail.com o turbogasafons@hotmail.com, etc. Comptar amb un bon currículum és fonamental a l’hora de buscar una nova feina o millors oportunitats laborals, atès que és la targeta de presentació i el primer contacte entre l’ocupador i tu.

El teu currículum és la gran oportunitat per fer una bona impressió. Un CV ben fet augmentarà considerablement les teves oportunitats per aconseguir una entrevista de feina. Podries ser l’aspirant millor capacitat i més convenient per a un lloc, però si el teu currículum està desordenat, no indica les teves habilitats clau o no està ben estructurat, aleshores possiblement passaràs desapercebut. A causa de la gran quantitat de currículums que arriben a les empreses, un tècnic/a de Recursos Humans no dedica més de dos o tres minuts a revisar-los. Només aquells que cridin la seva atenció mereixeran una lectura més detallada.

Un error de forma o de contingut et pot fer perdre credibilitat a l’instant. Per això a l’hora de redactar un currículum és important donar atenció als aspectes següents:

1. Tingues en compte el lloc al qual optaràs. Si tens diferents formacions o experiències, remarca les que encaixin en aquest lloc i valora si val la pena afegir informació rellevant que augmenti les possibilitats.

2. No ha de ser gaire extens. Si estàs enviant el teu currículum a diferents ofertes laborals que no tenen res en comú, pots fer diferents CV adaptats als diferents sectors als quals t’adreces. Tingues en compte que l’ideal és presentar un full o dos com a màxim, amb excepcions. Molts són descartats per l’extensió i la poca claredat que tenen.

3. Selecciona un disseny que impacti. Pots dissenyar-lo tu mateix o triar diferents opcions que podràs trobar a Internet.

4. L’ús correcte del llenguatge és fonamental. Has de crear un text explicatiu senzill i clar. L’ideal és detallar el teu lloc de treball actual o el que tingui més relació amb el que estàs buscant, les tasques que hi fas i el valor que aportes.

5. Dissenya els apartats de manera eficaç.

Buscar feina és una tasca que requereix temps i dedicació. Com més ben elaborat sigui el teu CV i més s’adapti al que busca l’empresa on t’interessa treballar, més fàcil serà que et truquin per a una entrevista. Recorda que només hi ha una oportunitat per crear una primera impressió.